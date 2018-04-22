День Земли
Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблей ООН в 2009 году. Идею праздника предложил боливийский президент Эво Моралес, его поддержали представители 50 стран. Задолго до этого события ООН приняла Декларацию прав человека; в тот день, как заметил Моралес, странам надлежало признать права Земли и всех ее обитателей.
Обозначение «Мать-Земля» можно встретить в самых разных культурах и регионах. Это, по мнению ООН, лишний раз свидетельствует о взаимной зависимости, существующей между человеком и планетой.
«Мы душим планету — и душим самих себя. Она — не наша собственность, скорее, мы принадлежим ей», — президент Эво Моралес.
Этот праздник — повод напомнить людям о том, как их действия отражаются на их родной планете, и повысить их «экологическую грамотность».
Многие страны движутся к желанному балансу с природой — с большим или меньшим успехом. Промышленные предприятия переходят на биотопливо и солнечную энергию, ученые ищут способы очистить океан от пластика, а школьники сажают тысячи деревьев. Несомненно, это те жесты уважения к Земле, к которым нас призывали ораторы ООН 9 лет тому назад.
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