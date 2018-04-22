  • День Земли
    Дельта Нила, Африка. Фото: NASA
  • День Земли
    Фото: Stuart Rankin / Flickr.com
Жизнь планеты

День Земли

22 апреля ООН напоминает землянам о нуждах родной планеты. Рассказываем об истории праздника и даем советы, как помочь Земле.
Николай Кулапов
22 апреля 2018 в 10:19
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Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблей ООН в 2009 году. Идею праздника предложил боливийский президент Эво Моралес, его поддержали представители 50 стран. Задолго до этого события ООН приняла Декларацию прав человека; в тот день, как заметил Моралес, странам надлежало признать права Земли и всех ее обитателей.

Обозначение «Мать-Земля» можно встретить в самых разных культурах и регионах. Это, по мнению ООН, лишний раз свидетельствует о взаимной зависимости, существующей между человеком и планетой.


«Мы душим планету — и душим самих себя. Она — не наша собственность, скорее, мы принадлежим ей», — президент Эво Моралес.

Этот праздник — повод напомнить людям о том, как их действия отражаются на их родной планете, и повысить их «экологическую грамотность».

Многие страны движутся к желанному балансу с природой — с большим или меньшим успехом. Промышленные предприятия переходят на биотопливо и солнечную энергию, ученые ищут способы очистить океан от пластика, а школьники сажают тысячи деревьев. Несомненно, это те жесты уважения к Земле, к которым нас призывали ораторы ООН 9 лет тому назад.

Совет: здесь можно узнать о точках раздельного сбора мусора, откуда его отправляют на переработку.

Московским читателям: старую электронику и бытовую технику можно будет в скором времени сдать здесь.

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