На берегу Байкала откроется резиденция Деда Мороза
«Грамоту о появлении резиденции Байкальского Деда Мороза на «Сказочной карте России» получил представитель Иркутской области на V Международном туристическом форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
В Иркутской области придумали легенду о Байкальском Деде Морозе и выбрали место для его резиденции — в Слюдянке рядом с началом туристической тропы на пик Черского.
В Слюдянке начинается сразу несколько туристических маршрутов: в Тункинскую долину (республика Бурятия) и дальше на озеро Хубсугул (Монголия), в Байкальск на гору Соболиную, на Кругобайкальскую железную дорогу, на пик Черского.
Иркутская область впервые приняла участие в культурно-туристическом проекте «Сказочная карта России», который реализуется с 2010 года и объединяет всю имеющуюся информацию о музеях, усадьбах и резиденциях героев русских сказок и былин в стране. На карте, которая есть в общем доступе в интернете, обозначаются места нахождения развлекательных комплексов. За шесть лет существования проекта появились два десятка новых туристических маршрутов и резиденций сказочных и былинных героев.