  • На берегу Байкала откроется резиденция Деда Мороза
    Байкальский берег у Слюдянки. Фото: Александр Овчаров
  • На берегу Байкала откроется резиденция Деда Мороза
    Побережье Байкала. Мыс Шаманка, Слюдянка. Фото: Юлия Горошко
Жизнь планеты

На берегу Байкала откроется резиденция Деда Мороза

Город Слюдянку в Иркутской области нанесут на «Сказочную карту России» как локацию резиденции Деда Мороза на берегу озера Байкал.
Интерфакс
19 апреля 2017 в 13:02
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«Грамоту о появлении резиденции Байкальского Деда Мороза на «Сказочной карте России» получил представитель Иркутской области на V Международном туристическом форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Иркутской области придумали легенду о Байкальском Деде Морозе и выбрали место для его резиденции — в Слюдянке рядом с началом туристической тропы на пик Черского.

В Слюдянке начинается сразу несколько туристических маршрутов: в Тункинскую долину (республика Бурятия) и дальше на озеро Хубсугул (Монголия), в Байкальск на гору Соболиную, на Кругобайкальскую железную дорогу, на пик Черского.

Иркутская область впервые приняла участие в культурно-туристическом проекте «Сказочная карта России», который реализуется с 2010 года и объединяет всю имеющуюся информацию о музеях, усадьбах и резиденциях героев русских сказок и былин в стране. На карте, которая есть в общем доступе в интернете, обозначаются места нахождения развлекательных комплексов. За шесть лет существования проекта появились два десятка новых туристических маршрутов и резиденций сказочных и былинных героев.

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