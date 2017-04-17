Минобороны приглашает «погулять» по новой арктической базе
Министерство обороны РФ запустило проект, на котором можно совершить виртуальную прогулку по новой российской арктической военной базе. На сегодняшний день база «Арктический трилистник» — единственное в мире капитальное сооружение на восьмидесятом градусе северной широты.
База рассчитана на полтора года автономного проживания 150 человек: на складах хранится соответствующий запас продовольствия, горючего и обмундирования. На площади 14 тысяч кв.м. разместились энергоблок, состоящий из котельной и подстанции, водоочистные и канализационные сооружения, гаражи с техникой и склады, а также жилой блок с медицинскими кабинетами. Все строения соединены переходами, чтобы проживающие на станции военные могли перемещаться по станции, не выходя на мороз. В виртуальном туре по станции можно посетить почти все объекты.
Воду на станции будут получать, растапливая и обеззараживая снег, а топливо в короткий период открытой навигации по Севморпути будут привозить танкеры, для разгрузки которых на берегу построена насосная станция. В отапливаемых гаражах стоит арктическая техника, в том числе арктическая модификация вездеходов Трэкол.
На возведение станции было потрачено три года, но строительство некоторых объектов все еще продолжается. Работы планируется завершить к концу 2017-го.
Пятью градусами северной широты южнее, на Новосибирских островах между Морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, стоит другая арктическая база Вооруженных сил РФ — «Северный клевер», построенная для нужд Северного флота в 1993 году. Задача моряков здесь — следить за безопасностью северных морских путей, утверждают в Минобороны.