  • Минобороны приглашает «погулять» по новой арктической базе
    Фото: mil.ru
  • Минобороны приглашает «погулять» по новой арктической базе
    Фото: mil.ru
Жизнь планеты

Минобороны приглашает «погулять» по новой арктической базе

Министерство обороны РФ показало новую арктическую военную базу «Арктический трилистник» на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Популярная Механика
17 апреля 2017 в 19:14
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Министерство обороны РФ запустило проект, на котором можно совершить виртуальную прогулку по новой российской арктической военной базе. На сегодняшний день база «Арктический трилистник» — единственное в мире капитальное сооружение на восьмидесятом градусе северной широты.

База рассчитана на полтора года автономного проживания 150 человек: на складах хранится соответствующий запас продовольствия, горючего и обмундирования. На площади 14 тысяч кв.м. разместились энергоблок, состоящий из котельной и подстанции, водоочистные и канализационные сооружения, гаражи с техникой и склады, а также жилой блок с медицинскими кабинетами. Все строения соединены переходами, чтобы проживающие на станции военные могли перемещаться по станции, не выходя на мороз. В виртуальном туре по станции можно посетить почти все объекты.

Воду на станции будут получать, растапливая и обеззараживая снег, а топливо в короткий период открытой навигации по Севморпути будут привозить танкеры, для разгрузки которых на берегу построена насосная станция. В отапливаемых гаражах стоит арктическая техника, в том числе арктическая модификация вездеходов Трэкол.

  • Минобороны приглашает «погулять» по новой арктической базе
    Фото: mil.ru

На возведение станции было потрачено три года, но строительство некоторых объектов все еще продолжается. Работы планируется завершить к концу 2017-го.

Пятью градусами северной широты южнее, на Новосибирских островах между Морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, стоит другая арктическая база Вооруженных сил РФ — «Северный клевер», построенная для нужд Северного флота в 1993 году. Задача моряков здесь — следить за безопасностью северных морских путей, утверждают в Минобороны.

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