  • Умерла старейшая жительница планеты
    Фото: Wikipedia
  • Умерла старейшая жительница планеты
    Эмма Морано в 30-летнем возрасте Фото: Wikipedia
Жизнь планеты

Умерла старейшая жительница планеты

В Италии на 118-м году жизни умерла Эмма Морано — старейшая женщина на Земле. Теперь рекордсменкой является жительница Ямайки, отметившая 117-летие в марте.
Анастасия Баринова
17 апреля 2017 в 15:09
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Эмма Морано (Emma Morano) появилась на свет в Пьемонте 29 ноября 1899 года. В своей семье она была старшей из восьми детей. Долгожительство оказалось для семейства Морано наследственным признаком: мать, тетя и некоторые из братьев и сестер Эммы прожили больше 90 лет, а одна из сестер умерла в 102-летнем возрасте.

Всю свою жизнь Эмма провела в Палланце на озере Лаго-Маджоре: сюда ее семья переехала вскоре после ее рождения. До своего выхода на пенсию в 1975 году Эмма работала на фабрике, а затем в столовой. Она была замужем, но ее единственный ребенок умер в полугодовалом возрасте. В декабре 2011 года президент Италии Джорджо Наполитано удостоил Морано чести рыцаря ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Рассказывая о секретах своего долголетия, Эмма говорила, что «никогда не принимала наркотиков, зато ежедневно выпивала по бокалу домашнего вина и ела по три яйца». Иногда она баловала себя шоколадом, но главный принцип долгих лет жизни — это «позитивный настрой на будущее».

Долгожительница умерла 15 апреля 2017 года, прожив 117 лет и 137 дней. О ее смерти сообщил опекун. Эмма Морано была последним человеком, родившимся в XIX веке: следующая за ней рекордсменка, также перешагнувшая 117-летний рубеж, Вайолет Браун (Violet Brown), родилась 10 марта 1900 года. Морано также является вторым старейшим жителем Европы после француженки Жанны Кальман, дожившей до 120 лет.

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