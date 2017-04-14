«Капсула времени» на Васильевском острове
В детстве многие из нас с наслаждением «открывали» заросшие дворы, пустующие дома, заброшенные фабрики или гостиницы. Это чувство не чуждо и некоторым взрослым, романтизирующим руины и находящим красоту в атмосфере упадка.
Городские странники, наряду с руферами, чья стихия — крыши, сформировали мировое движение Urban Explorers, или «городские исследователи». Маршруты таких романтиков часто бывают опасными, но особая восприимчивость к чувству времени и истории, возможность прикоснуться к прошлому настраивает на особое восприятие действительности. Трепет у городских исследователей вызывают не гладкие, отшлифованные поверхности современных зданий, а потрескавшаяся лепнина, запыленные окна, обваливающиеся перекрытия и своды.
Историку, члену Русского географического общества Андрею Стрельникову важно зафиксировать в фотографии быстротечность момента, донести до зрителя общее состояние и атмосферу покинутого места. В некоторых снимках, концентрируясь на деталях, он умело трансформирует фрагменты промышленной архитектуры в композиционно выверенные картины. Андрей разбирает заводское пространство на линии, пятна цвета и света, геометрические фигуры.
Посетители фотовыставки в музее Эрарта посмотрят глазами фотографа на здания, мимо которых они проходят или проезжают уже много лет: особняк Брусницыных на Кожевенной линии, особняки Веге на Октябрьской набережной и барона Штиглица на Английской набережной, Русский банк для внешней торговли и другие здания Санкт-Петербурга.
Где: Санкт-Петербург, 29 лин. Васильевского острова, 2, музей Эрарта.
Когда: 14 апреля — 12 июня 2017 года
Возрастное ограничение: 6+
Почитайте прекрасный материал Андрея Стрельникова о некогда величественном, а ныне заброшенном особняке на Васильевском острове.