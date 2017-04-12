  • Казахстан меняет кириллицу на латиницу
    «Казах, давайте разговаривать с казахами на казахском». Фото: Ds02006
  • Казахстан меняет кириллицу на латиницу
    Фото: мәліметті қарау/Wikipedia
Жизнь планеты

Казахстан меняет кириллицу на латиницу

В настоящее время шесть славянских языков и четыре неславянских используют кириллический алфавит. Вскоре этот список сократится: Казахстан приступает к переводу алфавита и всех текстов на латиницу.
12 апреля 2017 в 16:27
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Казахский язык в разное время использовал разные системы письменности. С Х по ХХ вв. в стране применялся арабский алфавит; в 1929 году Президиум Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы, а с 1940 года в Казахстане официальным является кириллический алфавит, содержащий 42 буквы.

По мнению президента Нурсултана Назарбаева, «перевод на ту или иную письменность всегда проводился исключительно из политических соображений, но никак не в интересах народа». Об этом глава государства написал в своей статье под названием «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс на будущее: духовное возрождение»).

Вопрос о необходимости возвращения к латинице Назарбаев поднимает с 2006 года: этот алфавит «доминирует в коммуникационном пространстве». Практических шагов тогда сделано не было, и в 2012 году перевод алфавита был включен в число задач национальной Стратегии «Казахстан-2050».

Идея требует тщательной проработки с привлечением множества экспертов. Противники нововведения говорят, что перевод на латиницу приведет к обнищанию фонетической специфики казахского языка. Другие лингвисты напоминают, что «в казахском языке своих исконных звуков всего 26. И эти 26 звуков мы передаем 42 буквами. Вы представляете, казахский ребенок идет в первый класс, он выучивает 42 буквы, среди которых 16 не касаются его языка».

Так или иначе, президент своим новым распоряжением положил конец многолетним спорам. Единый стандарт нового алфавита и графики на латинице должен быть разработан до конца 2017 года, после чего начнется подготовка специалистов и выпуск учебников для средней школы. В течение переходного периода наряду с латиницей будет использоваться кириллица, а полностью на новый алфавит страна перейдет к 2025 году.

Узнайте об алфавите, состоящем из 12 букв.

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