Команда самолета приняла роды на высоте 13 км
В пятницу, 7 апреля, самолет компании Turkish Airlines вылетел из Конакри (столицы Гвинеи) и взял курс на Уагадугу. Полет до столицы Буркина-Фасо длится чуть больше двух часов.
Во время рейса у пассажирки Нафи Диаби, находящейся на 28 неделе беременности, начались родовые схватки. К счастью, экипаж «Боинга» отреагировал без промедления; малышка Кадижу благополучно появилась на свет в 12 800 метрах над поверхностью Земли.
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Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew!
Как только самолет приземлился в Уагадугу, мать и дитя доставили в местную больницу. Здоровье девочки и ее матери не вызывает никаких опасений.
В соответствии с правилами Turkish Airlines, будущие матери, находящиеся на первых двух триместрах, могут беспрепятственно летать самолетами компании. После наступления 28 недели беременности пассажиркам требуется пройти осмотр у доктора, получить его одобрение на полет и соответствующую справку.
Вопрос о гражданстве новорожденной остается открытым: в некоторых странах принадлежность к стране «наследуется» от родителей, в других (например, в США) действует принцип Jus soli, в соответствии с которым гражданство определяется местом рождения.