Каймановы острова глазами астронавта: видео
Участники 49-й и 50-й длительных экспедиций заканчивают свою работу на борту Международной космической станции. 10 апреля в 14:20 по московскому времени Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко (Роскосмос), а также командир экипажа Шейн Кимбро из NASA приземлятся на территории Казахстана, в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган.
За 173 дня пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по ее дооснащению оборудованием. Кроме того, космонавты снимали красочные фотографии и видео. Незадолго до своего возвращения на Землю Шейн Кимбро опубликовал вид из космоса на крупнейший из трех Каймановых островов. Легкая облачность изящно дополняет пейзаж в бирюзовых тонах.
Partly cloudy, fully relaxing. Beaches and coral reefs of Grand Cayman help melt away the winter blues. pic.twitter.com/wMNrnPfi7A— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) April 7, 2017
В должность командира МКС заступила астронавт NASA Пегги Уитсон. Работу на станции также продолжают Олег Новицкий (Роскосмос) и Тома Песке (ESA).