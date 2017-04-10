  • Каймановы острова глазами астронавта: видео
    Фото: Shane Kimbrough/Twitter
  • Каймановы острова глазами астронавта: видео
    Фото: Shane Kimbrough/Twitter
  • Каймановы острова глазами астронавта: видео
    Фото: Shane Kimbrough/Twitter
Жизнь планеты

Каймановы острова глазами астронавта: видео

10 апреля три космонавта вернутся с МКС на Землю. На прощание один из них снял красочное видео, показывающее, как с высоты выглядит остров Большой Кайман.
Анастасия Баринова
10 апреля 2017 в 12:48
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Участники 49-й и 50-й длительных экспедиций заканчивают свою работу на борту Международной космической станции. 10 апреля в 14:20 по московскому времени Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко (Роскосмос), а также командир экипажа Шейн Кимбро из NASA приземлятся на территории Казахстана, в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган.

За 173 дня пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по ее дооснащению оборудованием. Кроме того, космонавты снимали красочные фотографии и видео. Незадолго до своего возвращения на Землю Шейн Кимбро опубликовал вид из космоса на крупнейший из трех Каймановых островов. Легкая облачность изящно дополняет пейзаж в бирюзовых тонах.

В должность командира МКС заступила астронавт NASA Пегги Уитсон. Работу на станции также продолжают Олег Новицкий (Роскосмос) и Тома Песке (ESA).

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