  • Смерть чужакам: самое враждебное племя на планете
    Северный Сентинельский остров. Фото: Ken Kund/Flickr.com
  • Смерть чужакам: самое враждебное племя на планете
    Обложка книги. Фото: DB Daglish: Guardians of Fire: A Novel of the Sentinelese
  • Смерть чужакам: самое враждебное племя на планете
    Фото: captainadventures/YouTube
Жизнь планеты

Смерть чужакам: самое враждебное племя на планете

В Бенгальском заливе живет самое загадочное племя на планете — сентинельцы. О них практически ничего не известно, поскольку островитяне убивают любого чужака, рискнувшего к ним приблизиться.
Анастасия Баринова
7 апреля 2017 в 15:00
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Первые свидетельства о племени, населяющем Северный Сентинельский остров Андаманского архипелага, относятся к XVIII веку: мореплаватели, оказавшись неподалеку, оставили записи о странных «первобытных» людях, которые не позволяют сойти на свою землю. С развитием мореходства и авиации возможности наблюдения за островитянами увеличились, но вся информация, известная к настоящему времени, собрана дистанционно.

До сих пор ни одному постороннему не удалось оказаться в кругу племени сентинельцев, не лишившись при этом жизни. Это неконтактное племя подпускает чужака не ближе, чем на расстояние выстрела из лука. Они даже кидают камни в вертолеты, пролетающие слишком низко. Последними смельчаками, попытавшимися пробраться на остров, были рыбаки-браконьеры в 2006 году. Их семьи до сих пор не могут забрать тела: сентинельцы убили незваных гостей, похоронив их в неглубоких могилах.

Однако интерес к этой изолированной культуре не уменьшается: исследователи постоянно ищут возможности контакта и изучения сентинельцев. В разное время им подбрасывались кокосы, посуда, свиньи и многое другое, что могло бы улучшить их условия обитания на небольшом острове. Известно, что кокосы им понравились, однако представители племени не догадались, что их можно посадить, а просто съели все плоды. Свиней островитяне предали земле, сделав это с почестями и не притронувшись к их мясу.

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