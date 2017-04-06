  • Отмена виз для Украины одобрена Европарламентом
    Фото: Pixabay.com
  • Отмена виз для Украины одобрена Европарламентом
    Фото: Niels Heidenreich/Flickr.com
Жизнь планеты

Отмена виз для Украины одобрена Европарламентом

Депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену визового режима с Украиной. Нововведение вступит в силу только после утверждения документа Советом ЕС.
Анастасия Баринова
6 апреля 2017 в 14:11
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Украина шла к безвизовому режиму с Евросоюзом вместе с Грузией, отставая лишь на один шаг. Теперь практически все препятствия устранены: 6 апреля депутаты Европарламента одобрили новое соглашение о либерализации визового режима.

За законопроект проголосовал 521 депутат, 75 высказались против и 36 воздержались. В ближайшее время документ должен утвердить Совет ЕС, который, как правило, всегда поддерживает европарламентариев по этому вопросу. Спустя 20 дней после официальной публикации решения в Журнале Европейского Союза украинцы смогут совершать безвизовые туристические или деловые поездки на срок до 90 дней в течение шести месяцев во все государства ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. В Шенгенской зоне визовыми для них останутся не входящие в ЕС Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

Ожидается, что воспользоваться новым правилом на практике граждане Украины смогут уже нынешним летом.

Узнайте, с какого дня визы в Европу не требуются жителям Грузии.

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