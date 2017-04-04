Жизнь планеты

Дебоширов на транспорте ждет уголовная ответственность

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для хулиганов на любом виде транспорта в РФ.
Интерфакс
4 апреля 2017 в 12:10
3
  • Дебоширов на транспорте ждет уголовная ответственность
    Отныне авиадебоширам и прочим любителям покуражиться в общественном транспорте светит несколько лет за решеткой. Фото: Pixabay

Федеральный закон от 03.04.2017 № 60-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» вводит уголовную ответственность за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспорте общего пользования.

Под хулиганством при этом понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Наказание за такое хулиганство устанавливается сроком до пяти лет лишения свободы. Если хулиганство совершено группой, то максимальным наказанием станет лишение свободы до семи лет. Хулиганские действия с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств повлекут за собой до восьми лет лишения свободы.

Поправки также дополняют Уголовный кодекс новой статьей, устанавливающей ответственность за агрессивные и опасные действия в отношении всех видов транспорта, речь, в частности, идет о действиях так называемых «зацеперов» и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это предусматривает лишение свободы до двух лет. Сейчас максимальное наказание за такое хулиганство составляет штраф на сумму 1 тыс. рублей.

Тоже интересно

Жительница Красноярска заплатит 400 000 рублей за авиадебош

Обсудить
СМИ2
Леопард растерзал гигантского питона, защищая котенка (видео)
Леопард растерзал гигантского питона, защищая котенка (видео)
Тоже интересно
Владельцев собак заставят убирать за питомцами с помощью штрафов
Владельцев собак заставят убирать за питомцами с помощью штрафов
Женщины моря
Женщины моря