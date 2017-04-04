Дебоширов на транспорте ждет уголовная ответственность
Федеральный закон от 03.04.2017 № 60-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» вводит уголовную ответственность за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспорте общего пользования.
Под хулиганством при этом понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Наказание за такое хулиганство устанавливается сроком до пяти лет лишения свободы. Если хулиганство совершено группой, то максимальным наказанием станет лишение свободы до семи лет. Хулиганские действия с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств повлекут за собой до восьми лет лишения свободы.
Поправки также дополняют Уголовный кодекс новой статьей, устанавливающей ответственность за агрессивные и опасные действия в отношении всех видов транспорта, речь, в частности, идет о действиях так называемых «зацеперов» и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это предусматривает лишение свободы до двух лет. Сейчас максимальное наказание за такое хулиганство составляет штраф на сумму 1 тыс. рублей.