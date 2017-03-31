  • Китай начал борьбу с черным рынком слоновой кости
    Фото: Pixabay.com
  • Китай начал борьбу с черным рынком слоновой кости
    Фото: RichardBH/Flickr.com
Жизнь планеты

Китай начал борьбу с черным рынком слоновой кости

Китай сделал первый шаг к полному искоренению черного рынка слоновой кости. Реализация плана заявлена на конец 2017 года, а 31 марта были закрыты десятки государственных фабрик, занимающихся изготовлением изделий из слоновой кости.
Анастасия Баринова
31 марта 2017 в 17:27
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Международная торговля слоновой костью запрещена с 1990 года, но многие страны, включая Китай и Соединенные Штаты, оставили за собою право реализовать изделия из этого материала на внутреннем рынке. Эта лазейка способствует процветанию нелегальной торговли.

При этом Китай является крупнейшим потребителем: в этой стране слоновая кость исторически символизирует высокий статус, что порождает большой спрос среди представителей высшего и среднего классов. В первую очередь они заказывают палочки для еды, предметы декора и украшения, и в этих целях в Китае лицензировано работают сотни фабрик и магазинов, специализирующихся на товарах из слоновой кости.

В США торговля слоновой костью была законной до 1990 года, а сейчас рынок изделий существует в основном за счет материала, добытого в то время. Небольшую долю составляет слоновая кость, полученная как трофей в результате спортивной охоты, которая также разрешена законодательно.

В 2015 году президент Китая Си Цзиньпин и президент США Барак Обама сделали историческое заявление о том, что обе страны согласились на «почти полное» закрытие внутреннего рынка слоновой кости. Новый исторический шаг последовал 31 марта 2017 года: в этот день в Китае прекратили свою работу 67 специализированных магазинов и фабрик. Это треть от общего числа подобных предприятий. Ожидается, что остальные закроются до конца года.

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Защитники природы высоко оценили это событие. По их словам, у слонов теперь появляется реальный шанс на выживание: при отсутствии спроса на их бивни у браконьеров исчезает стимул для охоты. Правда, праздновать полную победу рано: спрос, хоть и в меньших масштабах, еще возможен со стороны Великобритании и Гонконга, на чьих внутренних рынках также разрешен оборот изделий из слоновой кости. Экологи планируют продолжать борьбу. За минувшие 35 лет мировая популяция слонов сократилась с 1,2 миллионов особей до 400 000−500 000. Ежегодно ради бивней погибает около 30 000 слонов.

Если эта тенденция сохранится — в центральной части Африки слонов не останется уже в ближайшие десять лет.

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