Китай начал борьбу с черным рынком слоновой кости
Международная торговля слоновой костью запрещена с 1990 года, но многие страны, включая Китай и Соединенные Штаты, оставили за собою право реализовать изделия из этого материала на внутреннем рынке. Эта лазейка способствует процветанию нелегальной торговли.
При этом Китай является крупнейшим потребителем: в этой стране слоновая кость исторически символизирует высокий статус, что порождает большой спрос среди представителей высшего и среднего классов. В первую очередь они заказывают палочки для еды, предметы декора и украшения, и в этих целях в Китае лицензировано работают сотни фабрик и магазинов, специализирующихся на товарах из слоновой кости.
В США торговля слоновой костью была законной до 1990 года, а сейчас рынок изделий существует в основном за счет материала, добытого в то время. Небольшую долю составляет слоновая кость, полученная как трофей в результате спортивной охоты, которая также разрешена законодательно.
В 2015 году президент Китая Си Цзиньпин и президент США Барак Обама сделали историческое заявление о том, что обе страны согласились на «почти полное» закрытие внутреннего рынка слоновой кости. Новый исторический шаг последовал 31 марта 2017 года: в этот день в Китае прекратили свою работу 67 специализированных магазинов и фабрик. Это треть от общего числа подобных предприятий. Ожидается, что остальные закроются до конца года.
Если эта тенденция сохранится — в центральной части Африки слонов не останется уже в ближайшие десять лет.