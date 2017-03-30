В Китае запретили носить «ненормальные» бороды
Серьезным регулированием практических аспектов жизни занялись власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Этот регион, лежащий на северо-западе Китая, граничит с Таджикистаном, Афганистаном и еще шестью государствами, а также с северными территориями индийского штата Джамму и Кашмир, контролируемыми Пакистаном.
На территории СУАР действует террористическая группировка Исламское движение Восточного Туркестана, которую подозревают в связях с Талибаном и Аль-Каидой. Новый запрет, принятый властями района, объясняется необходимостью борьбы с религиозным экстремизмом.
Четких критериев о «ненормальности бороды» в документе не содержится, однако в связи с сопутствующими пунктами — такими как запрет на ношение одежды, закрывающей лицо — следует полагать, что речь идет о бородах, характерных для сторонников ислама. Список запретов также включает распространение экстремистской идеологии, вмешательство в свободу вероисповедания, ограничение детей в праве на образование, отказ смотреть государственные телеканалы, вступление в брак или его расторжение исключительно по религиозным причинам и многое другое.
Документ, принятый в конце марта, вступает в силу уже с 1 апреля 2017 года. За его соблюдением будут следить государственные служащие, а также представители специально созданных с этой целью групп.
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