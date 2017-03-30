  • В Китае запретили носить «ненормальные» бороды
    Конфуций Фото: Wikipedia
  • В Китае запретили носить «ненормальные» бороды
    Лао-цзы Фото: Wikipedia
  • В Китае запретили носить «ненормальные» бороды
    Одежда, закрывающая лицо, тоже запрещена. Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

В Китае запретили носить «ненормальные» бороды

Администрация одного из районов Китая выпустила список запретов, состоящий из 15 пунктов. Теперь здесь, в числе прочего, не разрешается носить странные бороды или игнорировать государственные радио- и телепрограммы.
Анастасия Баринова
30 марта 2017 в 17:51
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Серьезным регулированием практических аспектов жизни занялись власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Этот регион, лежащий на северо-западе Китая, граничит с Таджикистаном, Афганистаном и еще шестью государствами, а также с северными территориями индийского штата Джамму и Кашмир, контролируемыми Пакистаном.

На территории СУАР действует террористическая группировка Исламское движение Восточного Туркестана, которую подозревают в связях с Талибаном и Аль-Каидой. Новый запрет, принятый властями района, объясняется необходимостью борьбы с религиозным экстремизмом.

Четких критериев о «ненормальности бороды» в документе не содержится, однако в связи с сопутствующими пунктами — такими как запрет на ношение одежды, закрывающей лицо — следует полагать, что речь идет о бородах, характерных для сторонников ислама. Список запретов также включает распространение экстремистской идеологии, вмешательство в свободу вероисповедания, ограничение детей в праве на образование, отказ смотреть государственные телеканалы, вступление в брак или его расторжение исключительно по религиозным причинам и многое другое.

Документ, принятый в конце марта, вступает в силу уже с 1 апреля 2017 года. За его соблюдением будут следить государственные служащие, а также представители специально созданных с этой целью групп.

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