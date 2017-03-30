Где отметить Международный день птиц
Появившись в Америке в конце ХІХ века, День птиц быстро обрел популярность: в Европе его начали отмечать уже в 1906 году.
В честь этой даты, 2 апреля, в воскресенье, в московском музее пройдут лекции орнитологов, познавательные игры и мастер-классы.
В этот день все мероприятия музея будут бесплатными! Принять участие в них вы сможете, купив обычный входной билет. Вот их список.
В 13:00 орнитолог Евгений Александрович Коблик прочтет лекцию о перелётных птицах.
В 14:30 начнется лекция, посвященная летающим животным. Речь пойдет о том, как наши соседи по планете приспособились к полету.
«Чей клюв лучше»
Какой только формы и величины не бывают клювы у птиц! Длинные и короткие, узкие и широкие, прямые и кривые, острые и тупые, крепкие и хрупкие. Откуда такое разнообразие? Для чего? Чей клюв похож на сито, а чей держит насекомых словно пинцетом?
«Квартирный вопрос»
«Визитная карточка» птицы — не только клюв, но и гнездо. Увидев настоящие гнезда из музейной коллекции, попробуйте угадать хозяина по форме гнезда, его расположению или материалам, из которого оно сделано.
«Видно птицу по полёту»
В ходе этой игры вы многое узнаете о строении перьев и их назначении. Они бывают разными: широкими и плотными (они нужны для полёта), мелкими и мягкими (эти удерживают тепло). Также у птиц есть декоративные перья, помогающие найти партнёра. Разобравшись с перьями, попытайтесь узнать птиц по силуэту — этим навыком должен владеть каждый орнитолог.
«Птицы России»
Хорошо ли вам знакомы птицы, обитающие на территории России? Арктические пустыни, тундра и тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, пустыни полупустыни — всё это перечень природных зон нашей страны.
Викторина «Я тебя знаю»
Самых юных посетителей ждут специальные несложные вопросы, загадки и задания о пернатых животных.
Кроме того, для детей будут работать творческие мастерские, где они смогут смастерить движущуюся бумажную игрушку. А те, кто ещё не очень хорошо владеет ножницами и клеем, смогут с помощью карандаша, фломастеров и собственной ладони нарисовать птицу.
Пройтись по залам можно будет в компании экскурсовода или обратиться к специальному игровому путеводителю.
Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова
Где? Большая Никитская, дом 2. Метро «Охотный ряд», «Театральная», «Арбатская», «Боровицкая»
Когда? 2 апреля
Сколько? 300 руб. для взрослого, 100 руб. для детей. Детям до 7 лет — бесплатный вход.