Официально: Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом
Вопрос о возможности безвизового режима для Грузии был впервые поднят в 2012 году; спустя три года Еврокомиссия, рассмотрев текущую ситуацию в стране, дала предложению положительное заключение. Для реализации идеи на практике потребовалось соблюсти ряд официальных процедур.
Соглашение о либерализации визового режима для Грузии будет распространяться на все государства ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. В Шенгенской зоне визовыми для грузин останутся не входящие в ЕС Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария. В рамках нового правила срок безвизового пребывания составляет 90 дней в течение шести месяцев; поездки должны совершаться с деловыми или туристическими целями. Права на работу нововведение не дает.
В Грузии событие отмечается как национальный праздник: в стране объявлены двухдневные выходные. Проспект Давида Агмашенебели в Тбилиси на время превратился в «Европейскую улицу»; здесь состоятся концерты и мероприятия для всей семьи, а повара будут готовить блюда местной и европейской кухни. На вечер 29 марта запланирован красочный фейерверк.
Украина шла к безвизовому режиму с ЕС вместе с Грузией, но на настоящий момент она находится на несколько ступеней ниже заявленной цели. В апреле состояится заседание Европарламента, посвященное этому вопросу, где решение должно быть принято единогласно всеми 28 участниками. В этом случае без виз в Европу граждане Украины смогут ездить с середины июня.
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