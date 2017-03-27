Первый в мире чартерный рейс за северным сиянием: видео
В конце 2016 года пассажиры авиарейса из Нью-Йорка в Рейкьявик увидели северное сияние с высоты 10 000 метров. Но готов к этому оказался только фотограф Арье Ниренберг, у которого на борту была качественная аппаратура. Установив ее, он снял красочное видео.
Недавно новозеландский любитель астрономии Иэн Гриффин решил не полагаться на случайность и с помощью авиакомпании Air New Zealand организовал специальный чартерный рейс «Flight to the Lights» — «Полет за сиянием». Всем желающим предлагалось купить сразу по два билета за места у окон по обе стороны лайнера. Высокая цена (около 2700 долларов США за два места в эконом-классе, или 6 000 долларов США для бизнес-класса) не отпугнула любителей фотографии, и более того: спрос превзошел предложение.
Самолет вылетел вечером 23 марта из новозеландского города Данидин и подлетел к Южному полярному кругу, вернувшись обратно через семь часов. Маршрут четыре раза пересекал условную линию перемены даты: по мнению организатора тура, это лучшая область для наблюдения за северным сиянием.
Послушайте, как звучит полярное сияние.