  • Первый в мире чартерный рейс за северным сиянием: видео
    Фото: Dave Swift/Twitter
  • Первый в мире чартерный рейс за северным сиянием: видео
    Фото: Dave Swift/Twitter
  • Первый в мире чартерный рейс за северным сиянием: видео
    Фото: Ian Griffin/Twitter
  • Первый в мире чартерный рейс за северным сиянием: видео
    Фото: Ian Griffin/Twitter
Жизнь планеты

Первый в мире чартерный рейс за северным сиянием: видео

Наблюдения за Авророй вышли на новый уровень.
Анастасия Баринова
27 марта 2017 в 17:53
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В конце 2016 года пассажиры авиарейса из Нью-Йорка в Рейкьявик увидели северное сияние с высоты 10 000 метров. Но готов к этому оказался только фотограф Арье Ниренберг, у которого на борту была качественная аппаратура. Установив ее, он снял красочное видео.

Недавно новозеландский любитель астрономии Иэн Гриффин решил не полагаться на случайность и с помощью авиакомпании Air New Zealand организовал специальный чартерный рейс «Flight to the Lights» — «Полет за сиянием». Всем желающим предлагалось купить сразу по два билета за места у окон по обе стороны лайнера. Высокая цена (около 2700 долларов США за два места в эконом-классе, или 6 000 долларов США для бизнес-класса) не отпугнула любителей фотографии, и более того: спрос превзошел предложение.

Самолет вылетел вечером 23 марта из новозеландского города Данидин и подлетел к Южному полярному кругу, вернувшись обратно через семь часов. Маршрут четыре раза пересекал условную линию перемены даты: по мнению организатора тура, это лучшая область для наблюдения за северным сиянием.

Послушайте, как звучит полярное сияние.

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Видео: полет сквозь северное сияние на параплане

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