«Русские усадьбы» в Туле
По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, многие мемориальные усадьбы в настоящее время не имеют возможности принять большое количество туристов. Существует и проблема удаленности музеев от районных центров, что напрямую влияет на объем турпотока. Музейный центр «Русские усадьбы» был создан как раз поэтому — вся информация в нем представлена в виртуальном мультимедийном формате. По замыслу создателей, проведение подобных экскурсий поможет рассказать о многих музеях и усадьбах региона и в дальнейшем заинтересовать людей в их посещении.
Тульский музей изобразительных искусств — один из крупнейших в стране, уступающий лишь «коллегам» из Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь собрана коллекция предметов, которые находились в тульских дворянских усадьбах Бобринских, Олсуфьевых, Гагариных, Голицыных — она привлекает множество туристов из России и зарубежных стран.
Сегодня коллекция музея насчитывает более 25 тысяч произведений. В ней представлены все виды искусства: живопись, графика, скульптура, мебель, народное и декоративно-прикладное искусство. В музее хранятся произведения западноевропейских художников
Проект «Русские усадьбы» был создан под эгидой Министерства культуры РФ в 2016 году, а его координацией занимается Тульская область. Сегодня в рамках проекта существует уже около 200 маршрутов, которые реализуются 50 российскими туроператорами.