  • «Русские усадьбы» в Туле
    Фото: Портал правительства Тульской области
  • «Русские усадьбы» в Туле
    Фото: Портал правительства Тульской области
  • «Русские усадьбы» в Туле
    Фото: Портал правительства Тульской области
Жизнь планеты

«Русские усадьбы» в Туле

В одном из крупнейших художественных музеев России — тульском музее изобразительных искусств — открылся центр «Русские усадьбы».
National Geographic Россия
24 марта 2017 в 11:35
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По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, многие мемориальные усадьбы в настоящее время не имеют возможности принять большое количество туристов. Существует и проблема удаленности музеев от районных центров, что напрямую влияет на объем турпотока. Музейный центр «Русские усадьбы» был создан как раз поэтому — вся информация в нем представлена в виртуальном мультимедийном формате. По замыслу создателей, проведение подобных экскурсий поможет рассказать о многих музеях и усадьбах региона и в дальнейшем заинтересовать людей в их посещении.

Тульский музей изобразительных искусств — один из крупнейших в стране, уступающий лишь «коллегам» из Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь собрана коллекция предметов, которые находились в тульских дворянских усадьбах Бобринских, Олсуфьевых, Гагариных, Голицыных — она привлекает множество туристов из России и зарубежных стран.

Сегодня коллекция музея насчитывает более 25 тысяч произведений. В ней представлены все виды искусства: живопись, графика, скульптура, мебель, народное и декоративно-прикладное искусство. В музее хранятся произведения западноевропейских художников XVI—XX вв.еков: Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии. Часть из этих произведений — являются единственными экземплярами в мире, например, картины Луки Джордано.

Проект «Русские усадьбы» был создан под эгидой Министерства культуры РФ в 2016 году, а его координацией занимается Тульская область. Сегодня в рамках проекта существует уже около 200 маршрутов, которые реализуются 50 российскими туроператорами.

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