  • Архитектурный суперпроект: небоскреб-подкова в Манхэттене
    Фото: Oiiostudio.com
  • Архитектурный суперпроект: небоскреб-подкова в Манхэттене
    Фото: Oiiostudio.com
  • Архитектурный суперпроект: небоскреб-подкова в Манхэттене
    Фото: Oiiostudio.com
Жизнь планеты

Архитектурный суперпроект: небоскреб-подкова в Манхэттене

Архитекторы представили проект самого длинного небоскреба в мире. Изящное высотное здание в форме подковы может быть построено в Нью-Йорке.
Анастасия Баринова
23 марта 2017 в 16:08
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Новаторское архитектурное решение предложила Нью-Йорку американо-греческая студия Oiio: два небоскреба, соединенные сверху аркой. Как и фасады башен, нижняя часть арки будет иметь панорамные окна. Для строительства выбран участок, расположенный к югу от Центрального парка, в районе 57-й улицы.

Уступая по высоте 828-метровому Бурдж-Халифа в ОАЭ (самому высокому зданию в мире), нью-йоркский небоскреб под названием The Big Bend станет рекордсменом по протяженности: в общей сложности длина обеих башен составит более 1,2 тыс. метров. Инновационная система колес позволит лифтам перемещаться во всех направлениях: не только вверх или вниз, но и по горизонтали или по кривым, что потребуется на уровне арки.

  • Архитектурный суперпроект: небоскреб-подкова в Манхэттене
    Фото: Oiiostudio.com

Авторы идеи считают, что The Big Bend станет самым престижным зданием на Манхэттене. Против его возведения, однако, возражают местные жители: по их мнению, небоскреб испортит вид на Центральный парк.

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