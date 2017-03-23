Архитектурный суперпроект: небоскреб-подкова в Манхэттене
Новаторское архитектурное решение предложила Нью-Йорку американо-греческая студия Oiio: два небоскреба, соединенные сверху аркой. Как и фасады башен, нижняя часть арки будет иметь панорамные окна. Для строительства выбран участок, расположенный к югу от Центрального парка, в районе 57-й улицы.
Уступая по высоте 828-метровому Бурдж-Халифа в ОАЭ (самому высокому зданию в мире), нью-йоркский небоскреб под названием The Big Bend станет рекордсменом по протяженности: в общей сложности длина обеих башен составит более 1,2 тыс. метров. Инновационная система колес позволит лифтам перемещаться во всех направлениях: не только вверх или вниз, но и по горизонтали или по кривым, что потребуется на уровне арки.
Авторы идеи считают, что The Big Bend станет самым престижным зданием на Манхэттене. Против его возведения, однако, возражают местные жители: по их мнению, небоскреб испортит вид на Центральный парк.
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