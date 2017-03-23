Две индийских реки признаны живыми существами
20 марта суд индийского штата Уттаракханд вынес постановление, согласно которому река Ганг и ее приток Джамна признаются «живыми человеческими существами». Объясняя решение, представители суда напомнили, что реки стремительно «теряют свое существование» и ситуация требует «чрезвычайных мер по их сохранению».
Ганг — одна из крупнейших рек мира. Джанма — ее самый длинный и полноводный приток. Экологическая ситуация, характерная для обеих рек — катастрофическая.
Уже начиная с верховьев, Ганг становится очень грязным из-за стоков от многочисленных промышленных предприятий. Далее, протекая по густонаселенным районам, река продолжает собирать нечистоты и остатки человеческой деятельности, содержащие патогены и бактерии. Из 700 млн человек, которые ежегодно купаются в Ганге, около 3,6 млн гибнут от инфекций; в общей сложности его воды угрожают здоровью около 500 млн человек.
С идеей наделить великую реку и ее приток необычным статусом выступил один из местных жителей, недовольный работой правительства по охране рек. Он убедил суд, что «человеческие права» — эффективная мера по защите экологии, и отныне нанесение ущерба Гангу и Джамне равноценно причинению вреда человеку, что влечет за собой соответствующую юридическую ответственность.
Комментируя историческое решение, эксперты не спешат радоваться: непонятно, каким образом новый закон будет реализован на практике. Для того, чтобы остановить загрязнение рек, необходимо перестроить все промышленные предприятия, расположенные по их берегам; создать эффективные системы канализации в населенных пунктах и проводить работу по экологическому просвещению среди населения. Многие сомневаются в том, что эту гигантскую работу смогут проделать три чиновника, назначенные государством «опекунами рек».
Между тем Индия не стала новатором в вопросе наделения природных объектов правами человека: недавно аналогичный статус получила река в Новой Зеландии.