Миллионам детей в мире угрожает смерть от нехватки воды
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Day for Water или World Water Day). К этой дате Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подготовил доклад, анализирующий ситуацию с водой в современном мире.
Как говорится в документе, уже сейчас 36 стран имеют «чрезвычайно высокий уровень проблем, связанных с нехваткой воды». Более 800 детей в возрасте до 5 лет ежедневно погибают от диареи, вызванной нехваткой чистой воды и плохими санитарными условиями. И еще для 156 миллионов детей младше пяти лет недостаток воды оборачивается задержками в психофизическом развитии.
Исполнительный директор Детского фонда ООН, профессор Энтони Лейк называет причины, препятствующие доступу детей к чистой воде. Это, в частности, засухи, наводнения и вооруженные конфликты, в результате которых водная инфраструктура оказывается повреждена. Наиболее остро проблема стоит в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене.
Основываясь на тенденциях, характерных для наших дней, эксперты делают прогнозы на будущее. По их данным, к 2040 году каждый четвертый ребенок на планете погибнет или будет страдать от заболеваний, связанных с острой нехваткой воды. Спустя еще 10 лет, к 2050 году, из-за роста населения количество воды на каждого человека сократится в два раза.
При этом дефицит водных ресурсов распределяется по планете неравномерно: в частности, глобальное потепление приводит к увеличению темпов испарения воды и уменьшению осадков в первую очередь в жарких регионах, и именно там запасы воды станут особенно скудными. В других местах количество пресной воды снизится за счет того, что из-за повышения уровня Мирового океана в нее станет попадать больше солей.
Эксперты предупреждают, что если не начать действовать незамедлительно, кризис водных ресурсов неизбежен. Каждому государству необходимо пересмотреть свою политику в сфере водоснабжения и санитарии. Шаги, которые могли бы исправить ситуацию, включают увеличение объемов действующих водохранилищ и контроль над работой предприятий, истощающих запасы чистой воды. Приоритетной также должна стать социальная сфера: всем детям планеты необходимо обеспечить доступ к водным ресурсам.
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