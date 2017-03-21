  • Названы победители Drone Film Festival 2017: видео
    Фото: New York City Drone Film Festival
  • Названы победители Drone Film Festival 2017: видео
    Drone Star Wars Фото: Corridor/YouTube
  • Названы победители Drone Film Festival 2017: видео
    Australia — The Eagle Eye. Фото: Wild Pacific Media/Vimeo
Жизнь планеты

Названы победители Drone Film Festival 2017: видео

18 и 19 марта в США прошел третий международный фестиваль New York City Drone Film Festival. Лучшие видеоролики, снятые при помощи беспилотников, выбраны в нескольких категориях.
Анастасия Баринова
21 марта 2017 в 18:24
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Список победителей опубликован на сайте фестиваля. Фильм болгарского объединения Mixed Motion Project, стилизованный под двухмерную игру, занял первое место в категории X-Factor and Best in Show.

Ролик, победивший в категории News/Documentary, рассказывает о том, как дроны помогают стражам порядка в Дакоте.

За сюжетную линию (Narrative) отмечена американская студия Corridor с фильмом по мотивам киносаги «Звездные войны».

В категории «Пейзаж» (Landscape) студия Wild Pacific Media показала красоту Австралии с высоты птичьего полета.

Лучшим экстремальным видео признана работа британцев Джайлса Кэмпбелла и Кая Уильямса о занятиях паркуром.

Категорию «Фристайл» представляет ролик Роберта Макинтоша из США; во время съемки ландшафта дрон подвергается опасности, преодолевая различные препятствия.

Архитектуру великолепно показал француз Жорис Фавро. Фильм позволяет осмотреть изнутри старинный собор святого Луи из коммуны Памбеф во Франции. Читать далее

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