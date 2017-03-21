Названы победители Drone Film Festival 2017: видео
Список победителей опубликован на сайте фестиваля. Фильм болгарского объединения Mixed Motion Project, стилизованный под двухмерную игру, занял первое место в категории X-Factor and Best in Show.
Ролик, победивший в категории News/Documentary, рассказывает о том, как дроны помогают стражам порядка в Дакоте.
За сюжетную линию (Narrative) отмечена американская студия Corridor с фильмом по мотивам киносаги «Звездные войны».
В категории «Пейзаж» (Landscape) студия Wild Pacific Media показала красоту Австралии с высоты птичьего полета.
Лучшим экстремальным видео признана работа британцев Джайлса Кэмпбелла и Кая Уильямса о занятиях паркуром.
Категорию «Фристайл» представляет ролик Роберта Макинтоша из США; во время съемки ландшафта дрон подвергается опасности, преодолевая различные препятствия.
Архитектуру великолепно показал француз Жорис Фавро. Фильм позволяет осмотреть изнутри старинный собор святого Луи из коммуны Памбеф во Франции. Читать далее
В ролике норвежца Лукаса Занотто дроны сами являются героями сюжета (Featuring Drones), занимаясь выпечкой.
Компания Koptercam из Финляндии сняла фильм, раскрывающий возможности съемки с помощью дронов (Showreel).
Помимо наград за видеосъемку, в рамках фестиваля определяется автор лучшей фотографии, сделанной с помощью дрона. Призером стал Веллингтон Родригес из Германии: Sea and Salt снята в соленой лагуне испанского региона Торревьеха.
Посмотрите, кто победил в конкурсе «Россия глазами дронов».