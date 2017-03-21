Москва вернулась в топ-100 самых дорогих городов мира
Свежее исследование резюмирует «Коммерсантъ». Статус самого дорого города Земли уже четвертый год подряд удерживает Сингапур, ему лишь немного уступают Цюрих и Гонконг. В первую десятку также вошли Токио, Осака, Женева, Париж и Копенгаген.
Лондон сдал позиции, опустившись на 18 пунктов вниз. Обозреватели из CNBC считают это следствием готовящегося Brexit — выхода страны из Евросоюза. Официальное начало ему дал недавний указ Елизаветы II.
С 2016 года жизнь в российской столице подорожала: в прошлом году Москве был присвоена отметка 113, в этом — 98. Новый список замыкает Алма-Ата: британцы назначили «Южной столице» Казахстана индекс 113.
Как составляли рейтинг?
За точку отсчета EIU принимают стоимость жизни в Нью-Йорке; этот город по умолчанию занимает 100 графу. Остальные города располагаются по шкале выше и ниже него.
Специалисты EIU замеряют цены дважды в год: в первую неделю марта и сентября. Их задача — проанализировать стоимость 160 самых разных товаров и услуг. Эксперты вносят в базу цены на еду, напитки, одежду, хозяйственные товары, а также расходы горожан на жилье, транспорт, услуги домработников и отдых.
Пополняя списки, экономисты посещают города 90 стран и заглядывают в самые разные торговые точки, от супермаркетов до бутиков. Они могут также отправиться и на местные рынки — при двух условиях. Первое: если качество товаров на рынке сопоставимо с магазинным. Второе: если эксперт не сочтет визит на базар рискованным предприятием.