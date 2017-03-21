Жизнь планеты

Москва вернулась в топ-100 самых дорогих городов мира

Британское агентство EIU обнародовало итоги мониторинга Worldwide Cost of Living 2017. Судя по цифрам, жизнь москвичей дорожает, но до Сингапура нам еще далеко.
Николай Кулапов
21 марта 2017 в 15:11
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  • Москва вернулась в топ-100 самых дорогих городов мира
    Фото: Белавин Андрей Владимирович

Свежее исследование резюмирует «Коммерсантъ». Статус самого дорого города Земли уже четвертый год подряд удерживает Сингапур, ему лишь немного уступают Цюрих и Гонконг. В первую десятку также вошли Токио, Осака, Женева, Париж и Копенгаген.

Лондон сдал позиции, опустившись на 18 пунктов вниз. Обозреватели из CNBC считают это следствием готовящегося Brexit — выхода страны из Евросоюза. Официальное начало ему дал недавний указ Елизаветы II.

С 2016 года жизнь в российской столице подорожала: в прошлом году Москве был присвоена отметка 113, в этом — 98. Новый список замыкает Алма-Ата: британцы назначили «Южной столице» Казахстана индекс 113.

Как составляли рейтинг?
За точку отсчета EIU принимают стоимость жизни в Нью-Йорке; этот город по умолчанию занимает 100 графу. Остальные города располагаются по шкале выше и ниже него.

Специалисты EIU замеряют цены дважды в год: в первую неделю марта и сентября. Их задача — проанализировать стоимость 160 самых разных товаров и услуг. Эксперты вносят в базу цены на еду, напитки, одежду, хозяйственные товары, а также расходы горожан на жилье, транспорт, услуги домработников и отдых.

  • Москва вернулась в топ-100 самых дорогих городов мира
    Базар в индийском городе Варанаси. Фото: Антон Янковой

Пополняя списки, экономисты посещают города 90 стран и заглядывают в самые разные торговые точки, от супермаркетов до бутиков. Они могут также отправиться и на местные рынки — при двух условиях. Первое: если качество товаров на рынке сопоставимо с магазинным. Второе: если эксперт не сочтет визит на базар рискованным предприятием.

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