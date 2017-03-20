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Норвегия — новый лидер «Мирового рейтинга счастья». На фото — Лофотенские острова, маленькая рыбацкая деревушка Рейне, в которой проживают около 350 жителей. Фото: Vitaliy Novikov
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ОлесуннОдин из самых красивых городов в Норвегии и один из немногих сохранившихся городов в мире, построенных в стиле «ар нуво». Фото: Vitaliy Novikov
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Канал Нюхавн, КопенгагенЛидер прошлогоднего рейтинга, Дания, на сей раз осталась на второй строчке. Фото: Pixabay
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Гранд-Каньон, АризонаСША расположились на 14-й строчке… Фото: Кропачев Егор
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…А Китай — на 79-й. Фото: BriYYZ/Flickr.com
ООН назвала самую счастливую страну мира
Впервые рейтинг появился в 2012 году и был составлен подразделением ООН «Сеть для поиска решений устойчивого развития» (Sustainable Development Solutions Network). С тех пор его публикация ежегодно приурочена к Международному дню счастья, который ООН отмечает 20 марта.
World Happiness Report составляется на основе опросов граждан в 155 странах. Учитываются, в частности, такие критерии, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.
Топ-10 самых счастливых стран в 2017 году*
1. Норвегия
2. Дания
3. Исландия
4. Швейцария
5. Финляндия
6. Нидерланды
7. Канада
8. Новая Зеландия
9. Австралия
10. Швеция
В прошлом году Дания занимала в рейтинге первое место, а ныне лидирующая Норвегия — четвертое.
Среди стран бывшего СССР выше всех поднялся Узбекистан — 47-е место. Россия впервые вошла в топ-50, заняв 49-ю позицию, соседствуя с Италией и Белизом.
Зачет стран бывшего СССР в топ-100 рейтинга:
1. Узбекистан (47-е место в общемировом рейтинге)
2. Россия (49)
3. Литва (52)
4. Латвия (54)
5. Молдавия (55)
6. Туркмения (59)
7. Казахстан (60)
8. Эстония (66)
9. Белоруссия (67)
10. Азербайджан (85)
11. Таджикистан (96)
США заняли расположились на 14-й строке, Китай — на 79-й.
На трех последних местах оказались Танзания, Бурунди и Центральноафриканская республика.
*по данным World Happiness Report