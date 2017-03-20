  • Весеннее равноденствие 2017
    Фото: Pixabay
  • Весеннее равноденствие 2017
    Фото: Pixabay
  • Весеннее равноденствие 2017
    Весна в полярной тундре. Фото: Зарипов Салават Расихович
  • Весеннее равноденствие 2017
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Жизнь планеты

Весеннее равноденствие 2017

20 марта 2017 года в 13 часов 28 минут по московскому времени в Северном полушарии официально началась весна: стартом является день весеннего равноденствия.
Анастасия Баринова
20 марта 2017 в 17:01
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20 марта в 13:28 по московскому времени наступило весеннее равноденствие 2017 года. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. С этого времени туда приходит астрономическая весна, а в Южное полушарие — осень.

  • Весеннее равноденствие 2017
    Фото: Московский планетарий

Несмотря на название, утверждение о том, что «день равен ночи», не совсем верно: хотя светлое и темное время суток в дни равноденствия максимально равны — день все же немного длиннее. Дело в том, что его продолжительность определяется по положению верхнего края солнечного диска в момент захода и восхода, но атмосферная рефракция несколько «приподнимает» солнечный диск для наблюдателя, и в результате день длится чуть больше 12 часов.

Весеннее равноденствие происходит в конце марта, но в разные дни. В XXI веке на 21 марта это явление выпало в 2007 году, а в следующий раз это произойдет лишь в 2103 году. Самое раннее весеннее равноденствие в ближайшие 100 лет будет 19 марта 2096 года, а в остальные годы его датой останется 20 марта.

Специалисты Московского планетария напоминают, что Солнце в день весеннего равноденствия находится в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. С самых древних времен люди считали, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга и первый весенний гром.

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