Весеннее равноденствие 2017
20 марта в 13:28 по московскому времени наступило весеннее равноденствие 2017 года. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. С этого времени туда приходит астрономическая весна, а в Южное полушарие — осень.
Несмотря на название, утверждение о том, что «день равен ночи», не совсем верно: хотя светлое и темное время суток в дни равноденствия максимально равны — день все же немного длиннее. Дело в том, что его продолжительность определяется по положению верхнего края солнечного диска в момент захода и восхода, но атмосферная рефракция несколько «приподнимает» солнечный диск для наблюдателя, и в результате день длится чуть больше 12 часов.
Весеннее равноденствие происходит в конце марта, но в разные дни. В XXI веке на 21 марта это явление выпало в 2007 году, а в следующий раз это произойдет лишь в 2103 году. Самое раннее весеннее равноденствие в ближайшие 100 лет будет 19 марта 2096 года, а в остальные годы его датой останется 20 марта.
Специалисты Московского планетария напоминают, что Солнце в день весеннего равноденствия находится в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. С самых древних времен люди считали, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга и первый весенний гром.
Узнайте про «пятое время года» в Эстонии.