«Музыка на костях»: видеоэскиз из мастерской художника-костореза
Резьба по кости — старейшее занятие жителей Крайнего Севера. Рукоятки орудия и наконечники, булавки и иглы, игрушки и пуговицы — из рога оленя или кости мамонта делали как инструменты и полезные в хозяйстве вещи, так и украшения, игрушки. Резьба по кости в Заполярье, на Таймыре, прошла сложный путь: после революции 1917 года народное творчество развивалось в русле государственной культурной политики (к примеру, работали совхозные сувенирные магазины), после распада СССР декоративно-прикладное искусство пережило кризис, но с конца 1990-х и начала «нулевых» годов традиционное искусство коренных народов, в том числе резьба по кости, стало возрождаться.
На Таймыре таким местом возрождения стал Дом народного творчества в Дудинке, где в 1996 году появилась учебно-производственная мастерская резьбы по кости, а потом и детская студия «Мамонтёнок». Сейчас в мастерской работает четыре мастера-костореза: нганасанин Алексей Чунанчар, долгане Дмитрий Чуприн, Алексей Поротов и Николай Киргизов.
- Наш основной материал — это рог оленя и кость мамонта, которые приносят нам охотники или рыбаки из тундры, а мы покупаем, — рассказывает мастер-косторез Алексей Поротов. — Они находят рога взрослого оленя, которое животное сбросило, или приносят рога домашнего оленя, который идёт на мясо. Работа с костью занимает разное время, в зависимости от задачи мастера. Например, сложные композиции я делаю примерно за 2 недели плотной работы, на фигурки полегче уходит меньше времени. Обычно в самом роге оленя уже скрыто движение, мы только добавляем к нему сюжеты, которые берём из северных легенд, эпоса, рассказов.
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