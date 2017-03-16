Елизавета II подписала закон о запуске Brexit
23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. Чуть более половины из числа проголосовавших — 51,9% - выступили за Brexit.
После всех необходимых процедур билль о запуске процедуры поступил на рассмотрение королевы Великобритании Елизаветы II. 16 марта 2017 года она подписала документ, что наделяет его силой закона. Теперь премьер-министр Тереза Мэй должна направить в Брюссель формальный запрос о выходе Великобритании из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС.
Запрос будет направлен до конца текущего месяца. Но и после этого Великобритания еще долго будет оставаться в составе Европейского союза: переговоры Лондона и Брюсселя займут минимум два года. Таким образом, самый ранний срок выхода — весна 2019 года.
Узнайте о том, как проходил исторический британский референдум.