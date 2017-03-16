  • Елизавета II подписала закон о запуске Brexit
    Фото: Pixabay
  • Елизавета II подписала закон о запуске Brexit
    Фото: Pixabay
  • Елизавета II подписала закон о запуске Brexit
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Елизавета II подписала закон о запуске Brexit

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила закон о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). С 1992 года, когда был подписан Маастрихтский договор о создании ЕС, ни одна страна не покидала это объединение.
Анастасия Баринова
16 марта 2017 в 16:10
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23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. Чуть более половины из числа проголосовавших — 51,9% - выступили за Brexit.

После всех необходимых процедур билль о запуске процедуры поступил на рассмотрение королевы Великобритании Елизаветы II. 16 марта 2017 года она подписала документ, что наделяет его силой закона. Теперь премьер-министр Тереза Мэй должна направить в Брюссель формальный запрос о выходе Великобритании из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС.

Запрос будет направлен до конца текущего месяца. Но и после этого Великобритания еще долго будет оставаться в составе Европейского союза: переговоры Лондона и Брюсселя займут минимум два года. Таким образом, самый ранний срок выхода — весна 2019 года.

Узнайте о том, как проходил исторический британский референдум.

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