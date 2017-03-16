Жизнь планеты

Спасти Пулковскую обсерваторию

Рабочая группа Российской академии наук пришла к выводу, что оптические наблюдения в Пулковской обсерватории бесперспективны. Но астрономы из Санкт-Петербурга с этим заявлением не согласны.
National Geographic Россия
16 марта 2017 в 13:00
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  • Спасти Пулковскую обсерваторию
    Главный корпус обсерватории. Фото: commons.wikimedia.org

Причина «бесперспективности» оптических наблюдений в Пулковской обсерватории заключается в неуклонном ухудшении астрономического климата из-за разрастания Петербурга и светового загрязнения, то есть засвечивания ночного неба искусственными источниками освещения.

Но, по словам Владимира Сурдина, старшего научного сотрудника ГАИШ МГУ, доцента физического факультета МГУ, астроклимат никогда не был там благоприятным.

— Есть вещи, которые нам всегда были дороги, рассказывает Владимир Сурдин. — Самые древние наблюдения, которые в России велись, делались из Пулковской обсерватории. Очень важно продолжать их. Да, это, конечно, не горный район. Это город, там аэропорт. С другой стороны я понимаю, что цивилизация давит. Им некуда деться, приходится сдаваться. В центре Москвы находится обсерватория МГУ, и мы держимся пока, хотя тоже на нас давят. Но Пулковская намного полезнее, намного ценнее, чем наша московская. Наша юная — ей 150 лет. А Пулковская когда-то называлась «астрономическая столица мира».

  • Спасти Пулковскую обсерваторию
    Пулковская обсерватория, 1855 год.

Директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов, напротив, считает, что как наблюдательная база обсерватория давно утратило свое значение. По его словам, «приближение активной инфраструктуры поможет учреждению выжить». Именно поэтому Назар Ихсанов одобрил строительство жилого комплекса «Планетоград» на территории защитной парковой зоны обсерватории, учрежденной еще в 1945 году. Именно этот факт вызвал недовольство у сотрудников обсерватории. Они считают, что застройка превратит научный центр в «мертвый памятник».

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