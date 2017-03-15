Британский корабль протаранил один из красивейших рифов мира
В начале марта 90-метровое туристическое судно Caledonian Sky следовало из Папуа — Новой Гвинеи к Филиппинам. Курс пролегал мимо архипелага Раджа-Ампат, в водах которого находится один из красивейших коралловых рифов Индонезии.
Экипаж на горьком опыте убедился в том, что во время отлива окрестности острова Вайгео слишком мелки для 4290-тонного корабля: судно село на мель, серьезно повредив колонию коралловых полипов. Капитан поспешил снять судно с мели, не дожидаясь прилива. Caledonian Sky, отбуксированный в безопасные воды, оставил за кормой разрушенный участок рифа площадью 1600 м². 102 пассажира и 79 членов экипажа остались невредимы. Не особо пострадало и судно: убедившись, что обшивка корабля цела, команда продолжила круиз.
Судно принадлежит британской компании Noble Caledonia. Ee представители назвали произошедшее «несчастным случаем» и уверили, что уже связались с местными властями и принимают меры для восстановления рифа.
Сейчас эксперты оценивают масштабы разрушений. Предварительная стоимость восстановительных работ — около 1,9 миллионов долларов, однако даже если компенсация будет выплачена, пройдет не менее 10 лет, прежде чем экосистема рифа оправится от ущерба.
На этом печальные последствия не заканчиваются. Большинство островитян живет на доходы от туристов. Красоты рифа привлекают огромное количество дайверов, однако теперь их поток может снизиться.