  • Британский корабль протаранил один из красивейших рифов мира
    Фото: Ruben Sauyai of Koranu Fyak Bungalows/Wobbegong Dive Adventures.
  • Британский корабль протаранил один из красивейших рифов мира
    Фото: Ruben Sauyai of Koranu Fyak Bungalows/Wobbegong Dive Adventures.
  • Британский корабль протаранил один из красивейших рифов мира
    Фото: Ruben Sauyai of Koranu Fyak Bungalows/Wobbegong Dive Adventures.
Жизнь планеты

Британский корабль протаранил один из красивейших рифов мира

Круизное судно, сев на мель, разрушило подводное сокровище Индонезии. Ущерб местной экосистеме оценен в 1,9 миллиона долларов.
Николай Кулапов
15 марта 2017 в 16:35
19085

В начале марта 90-метровое туристическое судно Caledonian Sky следовало из Папуа — Новой Гвинеи к Филиппинам. Курс пролегал мимо архипелага Раджа-Ампат, в водах которого находится один из красивейших коралловых рифов Индонезии.


  • Британский корабль протаранил один из красивейших рифов мира
    Фото: Google Earth

Экипаж на горьком опыте убедился в том, что во время отлива окрестности острова Вайгео слишком мелки для 4290-тонного корабля: судно село на мель, серьезно повредив колонию коралловых полипов. Капитан поспешил снять судно с мели, не дожидаясь прилива. Caledonian Sky, отбуксированный в безопасные воды, оставил за кормой разрушенный участок рифа площадью 1600 м². 102 пассажира и 79 членов экипажа остались невредимы. Не особо пострадало и судно: убедившись, что обшивка корабля цела, команда продолжила круиз.

Судно принадлежит британской компании Noble Caledonia. Ee представители назвали произошедшее «несчастным случаем» и уверили, что уже связались с местными властями и принимают меры для восстановления рифа.

Сейчас эксперты оценивают масштабы разрушений. Предварительная стоимость восстановительных работ — около 1,9 миллионов долларов, однако даже если компенсация будет выплачена, пройдет не менее 10 лет, прежде чем экосистема рифа оправится от ущерба.

  • Британский корабль протаранил один из красивейших рифов мира
    Фото: Ratha Grimes / Flickr.com

На этом печальные последствия не заканчиваются. Большинство островитян живет на доходы от туристов. Красоты рифа привлекают огромное количество дайверов, однако теперь их поток может снизиться.

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