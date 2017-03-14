«Титаник» исчезнет через 20 лет
Построенный в 1912 году британский трансатлантический пароход «Титаник» на момент своего ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса он потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом.
Родственниками погибших пассажиров сразу же была предложена идея подъема «Титаника», однако в 1912 году необходимые для этого технологии отсутствовали. Кроме того, точно не было известно место катастрофы. Открыто оно было лишь в 1985 году.
Фрагменты парохода лежали на глубине 3750 м. Помимо двух основных фрагментов лайнера, по дну на площади 4,8x8 км были разбросаны десятки тысяч более мелких обломков: части корпуса судна, остатки мебели и отделки помещений, уголь, посуда, багаж и личные вещи людей. Носовая часть покоилась в 600 м от кормовой, притом и нос, и корма при падении сильно деформировались.
Со дна были подняты тысячи артефактов, но извлечь крупные части лайнера оказалось невозможно. Уже в 1991 году, изучая поднятые со дна фрагменты, ученые обнаружили, что они покрыты налетом, образованным продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, и многослойной ржавчиной, толщина которой постоянно растет. На корпусе и возле него проживают 24 вида беспозвоночных животных и 4 вида рыб; из них 12 видов беспозвоночных активно поедают металлические и деревянные конструкции. Но главным врагом оказалась бактерия не известного ранее вида, получившая имя в честь затонувшего лайнера: Halomonas titanicae.
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Она относится к типу экстремофилов — так называют любые организмы, способные обитать в экстремальных условиях (высокие/низкие температуры, чрезмерное давление, повышенная/пониженная кислотность, наличие кислорода
В результате коррозия «Титаника» протекает очень быстро. Ученые подчеркивают, что любое деревянное судно XIV века имеет гораздо больше шансов сохраниться, поскольку обитающие на нем бактерии не столь агрессивны. Более того, они даже действуют по иному принципу: нарастая на обломках, они формируют своеобразный защитный слой между ними и морской водой, тогда как H. Titanicae лишь активно «вгрызается» в металл.
Изучив скорость «аппетитов» бактерии, специалисты дают неутешительный прогноз: в ближайшие 15−20 лет от останков легендарного парохода не останется ничего. Более того: эта же судьба грозит и другим затонувшим металлическим судам — например, подводным лодкам времен Второй мировой войны, представляющим исторический интерес. С другой стороны, свойства бактерии можно обратить на пользу человеку, применяя ее для утилизации старых кораблей и буровых платформ.
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