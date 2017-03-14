  • «Титаник» исчезнет через 20 лет
    Фото: Wikipedia
  • «Титаник» исчезнет через 20 лет
    Фото: Wikipedia
Жизнь планеты

«Титаник» исчезнет через 20 лет

Легендарный пароход «Титаник», затонувший в 1912 году, так и остается на дне океана: вначале не было известно точное место крушения, а затем оказалось, что состояние обломков стремительно ухудшается. В наши дни ученые дают «Титанику» не более 20 лет.
Анастасия Баринова
14 марта 2017 в 14:19
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Построенный в 1912 году британский трансатлантический пароход «Титаник» на момент своего ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса он потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом.

Родственниками погибших пассажиров сразу же была предложена идея подъема «Титаника», однако в 1912 году необходимые для этого технологии отсутствовали. Кроме того, точно не было известно место катастрофы. Открыто оно было лишь в 1985 году.

Фрагменты парохода лежали на глубине 3750 м. Помимо двух основных фрагментов лайнера, по дну на площади 4,8x8 км были разбросаны десятки тысяч более мелких обломков: части корпуса судна, остатки мебели и отделки помещений, уголь, посуда, багаж и личные вещи людей. Носовая часть покоилась в 600 м от кормовой, притом и нос, и корма при падении сильно деформировались.

Со дна были подняты тысячи артефактов, но извлечь крупные части лайнера оказалось невозможно. Уже в 1991 году, изучая поднятые со дна фрагменты, ученые обнаружили, что они покрыты налетом, образованным продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, и многослойной ржавчиной, толщина которой постоянно растет. На корпусе и возле него проживают 24 вида беспозвоночных животных и 4 вида рыб; из них 12 видов беспозвоночных активно поедают металлические и деревянные конструкции. Но главным врагом оказалась бактерия не известного ранее вида, получившая имя в честь затонувшего лайнера: Halomonas titanicae.

  • «Титаник» исчезнет через 20 лет
    H. Titanicae Фото: Wikipedia
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