Россия потеряла три позиции в рейтинге лучших стран мира
На этот раз Россия расположилась между Таиландом (26-й) и Бразилией (28-я). В 2016 году, когда в рейтинге было всего 60 стран, РФ занимала 24-ю строчку.
Лидером общего зачета стала Швейцария. В десятке также оказались Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция, Норвегия. Замыкают перечень Алжир, Иран и Сербия.
Китай занимает 20-е место, Индия — 25-е.
Россия получила самое высокое место среди ближайших соседей: Латвии отведена 60-я строчка, Азербайджану — 69-я, Белоруссии — 70-я, Казахстану — 71-я, Украине — 73-я.
В число критериев входят темпы роста экономики и уровень жизни населения, влияние на мировой арене, туристическая отрасль и социальная сфера. Также в ходе исследования была опрошена 21 тыс. человек по всему миру. Респондентам предлагалось соотнести ту или иную страну с 65 характеристиками, которыми ее можно описать (от «приятный климат» до «заботится об экологии», от «престижная» до «развитая законодательная система»). Модель была разработана экспертами BAV Consulting и учеными Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете.
US News & World Report отмечает падение США в общем рейтинге на фоне неоднозначного отношения к итогам президентских выборов в стране. Также отмечается, что мир столкнулся с кризисом и нуждается в новом поколении лидеров.
При этом по показателю силы и влияния в мире США сохраняют первое место, а Россия заняла второе. Как отмечают авторы исследования, США, Россия, Китай, Великобритания и Германия уже второй год с большим отрывом лидируют по этому критерию.