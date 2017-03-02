460 тонн багажа и два лифта: как путешествует король Саудовской Аравии
В январе 2015 года первым лицом Саудовской Аравии стал 80-летний Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. За минувшие полвека его предшественники не посещали Индонезию, и новый король взял на себя эту миссию. Официальный визит длится с 1 по 9 марта 2017 года; сначала Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд побывает в Джакарте, а затем на Бали.
Общая масса багажа короля, по сообщению оператора, обслуживающего поездку, составила 459 тонн. Известно, что в число вещей вошло два автомобиля Mercedes-Benz S600, а также два электрических лифта. Лифты устанавливаются в тех местах, где королю может грозить потенциальная опасность. В 2015 году, в рамках своего визита во Францию, Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пользовался собственным лифтом на пляже.
Свита главы Саудовской Аравии насчитывает 1500 человек. Среди них — 10 министров, 25 принцев и 150 поваров; они заранее прилетели в Индонезию на 36 самолетах. Король и придворные заняли четыре роскошных отеля в центре Джакарты, а город, в свою очередь, направил на их охрану 10 000 сотрудников служб безопасности.
Глава мусульманского государства в числе прочих объектов планирует посетить мечеть Истикляль — крупнейшую в Юго-Восточной Азии. Готовясь к визиту, власти Джакарты установили на ее территории новый туалет — специально для короля. Индонезия является второй остановкой в королевском путешествии по странам Азии.
Первой точкой назначения была Малайзия, где саудовская нефтеперерабатывающая компания заключила контракт на $7 млрд. Далее король Салман посетит Бруней, Японию, Китай и Мальдивы, а Индонезия по итогам долгожданного визита рассчитывает на инвестиции в размере около $25 млрд.
Узнайте правила перевозки багажа для обычных путешественников.