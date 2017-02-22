ВОЗ: средняя продолжительность жизни вскоре достигнет 90 лет
Исследование проведено Всемирной организацией здравоохранения совместно с Имперским колледжем Лондона; его результаты опубликованы в журнале The Lancet. Эксперты подчеркивают, что тенденции к долгожительству связаны с улучшением качества жизни после 65 лет. Таким образом, вполне ожидаемо, что в 35 развитых странах люди будут жить все дольше. Кроме того, здесь сократится разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.
Лидером является Южная Корея, для которой характерен высокий уровень медицины в сочетании с популярностью здорового образа жизни. Уже сейчас там рекордно мало жителей с избыточным весом, а гипертония является редкой болезнью. Как результат, наибольшее количество долгожителей на планете к 2030 году будет насчитываться в этой стране. Для мужчин этот показатель составит 84 года, для женщин — 90 лет.
Япония, в свою очередь, уступит нынешнее лидерство по долголетию не только Южной Корее, но и Франции. В ряде других стран также отмечается снижение тенденции роста продолжительности жизни. В частности, для США это объясняется большой разницей в доходах различных слоев населения и отсутствием системы обязательного медицинского страхования. Тем не менее, и здесь, а также в Хорватии и Мексике, средний рубеж для мужчин и женщин — на уровне 80−83 лет, а для Великобритании показатели вырастут с 79 до 82 лет у мужчин и с 83 до 85 у женщин.
Россия в исследовании ВОЗ и Имперского колледжа Лондона не рассматривалась. По данным Росстата, в целом по России ожидаемая продолжительность жизни составляет 70,93 лет: 65,29 года у мужчин и 76,47 года у женщин.
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