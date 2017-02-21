Одинокий Дед Мороз из Великого Устюга
Великий Устюг располагается в 450 километрах к северо-востоку от Вологды на левом берегу реки Сухоны. Здесь сохранилось немало памятников истории и архитектуры, но туристы приезжают сюда в первую очередь ради встречи с Дедом Морозом.
«Поселившийся» в Великом Устюге сказочный персонаж сразу же многократно увеличил поток посетителей. Но уже к 2006 году стало понятно, что город не справляется со своей популярностью: ему не хватает ни гостиниц, ни ресторанов. Развитие инфраструктуры сдерживается сезонностью спроса: если в пиковые новогодние дни Великий Устюг посещает по 5−10 тысяч человек в день, то на протяжении остальных 11-ти месяцев туристические объекты пустуют.
В усадьбе Деда Мороза интересные фестивали проводятся в течение всего года, но знают о них немногие. А с учетом не самого удобного транспортного сообщения с крупными населенными пунктами России Великий Устюг так и остается зимним праздничным направлением.
Но и новогодние каникулы перестали радовать администрацию комплекса: число туристов стабильно уменьшается. Если в первые три года турпоток вырос с 2 тыс. до 32 тыс. человек, то есть в 16 раз, а в целом с 1998 по 2014 год — в 74 раза, то к зиме 2016−2017 число гостей не превысило 24 тысяч (-29% по сравнению с предыдущей зимой). Свою роль в этом сыграли морозы и несоответствие цены качеству: построенные много лет назад объекты размещения не соответствуют ожиданиям современного туриста.
В Российском союзе туриндустрии уже давно отмечают, что бренд работает на пределе: ему не хватает инфраструктуры и прямого поезда. Некоторые эксперты предлагают переселить Деда Мороза поближе — например, в Вологду, куда ходят поезда и летают самолеты. По их мнению, сказочный персонаж - «достаточно раскрученный бренд, который перерос рамки маленького городка и требует перехода на новый уровень».
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