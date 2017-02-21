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Движение около сталинской высотки на Котельнической набережной. Фото: Игорь Соболев
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Однако Лос-Анджелес все же отнял у российской столицы «пробковое» лидерство — и слава богу на самом деле. Фото: Pixabay
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А Таиланд уверенно лидирует по времени простоя в пробках — 61 час в год. Фото: Алексей Спиридонов
Города и страны с самыми загруженными дорогами в 2016 году
Результаты соответствующего исследования представила американская компания Inrix Inc, чьи аналитики изучили дорожную ситуацию в 1064 городах 38 государств.
США являются лидерами по загруженности дорог среди развитых стран: здесь водители ежегодно теряют в пробках в среднем по 42 часа, сообщается в обзоре Global Traffic Scorecard (глобальная оценка трафика). При этом прямые и непрямые расходы от этого составили в прошлом году в целом около $300 млрд. В расчете на водителя получается в среднем почти $1400, исходя из того, что общее их количество в стране составляет порядка 210,78 млн человек.
Однако развивающиеся государства демонстрируют самые высокие показатели по времени простоя в пробках. Таиланд стал общемировым чемпионом — 61 час в год, далее следуют Колумбия и Индонезия (47 часов). Россия и США делят четвертое-пятое место с одинаковым показателем в 42 часа.
Лос-Анджелес занимает первое место в мире по пробкам среди городов — каждый автомобилист в среднем теряет в них 104 часа в год. На второй позиции находится Москва — 91 час.
В пятерку наиболее загруженных городов входят также Нью-Йорк (89 часов), Сан-Франциско (83 часа) и колумбийская столица Богота (80 часов). В европейском рейтинге за Москвой следуют Лондон (73 часа), Париж (65 часов), Стамбул (59 часов), Краснодар (56 часов), а также Цюрих, Санкт-Петербург, Сочи, Мюнхен и Нижний Новгород, в которых на пробки приходится около 50 часов в год.
При этом москвичи стоят в пробках свыше четверти (25,2%) всего времени, которое они проводят за рулем, в то время как у жителей Лос-Анджелеса этот показатель ниже — всего 12,7%.
Однако и здесь мировым рекордсменом является представитель развивающихся стран — Богота (31,8%). Далее следуют Москва и бразильский Сан-Паулу (20,8%), сильно опережая остальные города в топ-10, у которых стояние в пробках отнимает менее 13% всего времени, проведенного за рулем.