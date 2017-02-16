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  • В Китае побит мировой рекорд по количеству дронов в небе
    Фото: CCTV/YouTube
  • В Китае побит мировой рекорд по количеству дронов в небе
    Фото: CCTV/YouTube
  • В Китае побит мировой рекорд по количеству дронов в небе
    Фото: CCTV/YouTube
  • В Китае побит мировой рекорд по количеству дронов в небе
    Фото: CCTV/YouTube
Жизнь планеты

В Китае побит мировой рекорд по количеству дронов в небе

Китайский праздник фонарей ведет свою историю со II века до нашей эры. С тех пор ежегодно в 15-й день первого месяца по лунному календарю в небо поднимаются тысячи светящихся фонариков, но в XXI веке к ним добавились атрибуты современности — дроны.
Анастасия Баринова
16 февраля 2017 в 15:48
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Фестиваль фонарей-2017, проводившийся в городе Гуанчжоу, может переписать один из рекордов книги Гиннесса. Прежнее достижение в категории «одновременно поднимающиеся в небо дроны» принадлежит компании Intel: в 2015 году 100 ее дронов устроили парад над головами зрителей. Недавно компания решила перекрыть свой же рекорд, отправив в небо 500 дронов, но на страницы книги Гиннесса он вряд ли попадет: шоу в Китае оказалось гораздо масштабнее. 11 февраля компания EHang на фестивале фонарей запустила 1000 дронов. В течение 15 минут квадрокоптеры Ghostdrone 2.0, оснащенные разноцветными светодиодами, формировали эффектные светящиеся фигуры, летая в районе телебашни Гуанчжоу. Минимальное расстояние между дронами составляло примерно 1,5 метра, управление осуществлялось с одного компьютера на земле.

Посмотрите на завораживающий танец 24 беспилотников.

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