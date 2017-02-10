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За одну минуту в мире случится около 6000 ударов молний… Фото: Тутанин Вячеслав Викторович
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…А леопард слезет с дерева и пробежит два километра. Фото: Михаил Туркеев
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Ласковое солнышко выбросит в космос более 60 млн тонн вещества… Фото: Борисов Андрей
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… А колибри взмахнет крыльями 4000 раз. Фото: Кирилл Трубицын
Что произойдет в мире за 1 минуту?
Если вы думаете, что одна минута — это мало, вы ошибаетесь. Наглядная анимация от DaiFiveTop расскажет о том, что успевает произойти в мире за одну минуту.
В мире родятся 250 человек, Солнечная система пройдет 14,5 тысячи километров по галактике, молния ударит 6000 раз, а вы моргнете — 12. И это далеко не все. Посмотрите, что произойдет с Землей, если все люди исчезнут.