Очки для дальтоника
В начале нулевых годов американец Дон Макферсон занимался производством хирургических очков. Их надевали медики, чтобы защитить глаза от излучения лазерного скальпеля во время операций. Впрочем, затемненные линзы отлично работали и в солнечную погоду, так что некоторые (включая самого Макферсона) порой носили их на улице.
Еще одно свойство этих очков было открыто одним солнечным днем 2005 года. Вот так это событие описывает журнал Smithsonian.
Макферсон и его приятель Майкл Энджел играли во фрисби в парке. Очевидно, солнце слепило Майклу глаза, поэтому он попросил друга одолжить ему очки. Стоило ему надеть их, как он, изумленный, сообщил Дону: «Я вижу конусы!», имея в виду оранжевые пирамидки, расставленные на газоне. Его удивление понятно: Энджел был дальтоником. Защитный слой на линзах позволил ему впервые в жизни увидеть оранжевый оттенок.
Заинтересовавшись внезапным открытием, Макферсон — физик-оптик по образованию — начал эксперименты с линзами. Объединившись с математиком-программистом Энди Шмедер, он основал фирму EnChroma. Их первая модель очков, корректирующих цветовосприятие, вышла в продажу в 2012. А вскоре в сети появились трогательные видеоролики, на которых дальтоники, примеряя очки, поражаются живым и ярким краскам вокруг них.
Как это работает?
За восприятие цвета отвечают колбочки — светочувствительные клетки внутри глазного яблока. Колбочки бывают трех типов, каждый из которых реагирует на разные участки спектра. Первые чувствительны к длинным волнам (они видятся нам красными), вторые — к средним (зеленый цвет), третьи — к коротким (синий).
Когда свет попадает в глаз, клетки-рецепторы направляют нервный импульс в мозг, тот обрабатывает его и получает картинку. Если же баланс сигналов от разных колбочек нарушен, то некоторые оттенки кажутся приглушенными, либо вовсе невидимыми. Чаще всего путаница бывает между красным и зеленым «каналами». Такую особенность цветовосприятия описал английский ученый Джон Дальтон в 1794 (примечательно, что сам Дальтон и его брат не различали красного оттенка).
Нажмите на картинку, чтобы сравнить цветовосприятие обычного человека и дальтоника.
Изобретение Макферсона и его команды не избавляет людей от цветовой слепоты, как и обычные очки — от близорукости. Линзы EnChroma просто отсекают определенный участок спектра, с тем чтобы на колбочки попадал не весь поток фотонов, а его часть. Так уравнивается диспропорция нервных сигналов, поступающих в мозг.
Как следует из текста патента, выданного Макферсону и компании, линзы обязаны своими светопоглощающими свойствами неодиму. Стекла, в состав которых входит этот металл, обладают свойством избирательно пропускать световые волны, делая картинку яркой и контрастной. Заметим, что пилоты и лыжники использовали неодимовые очки еще в 1930-х.
Рекламный плакат 30-х годов демонстрирует свойства неодимового стекла:
Разработка Макферсона работает в 80% случаев. У 2 из 10 дальтоников отсутствует один из трех видов колбочек — случай, когда очки EnChroma бессильны. Вообще же «цветовая слепота» — довольно распространенное явление. Эта особенность передается генетически и в разной степени присуща 8% мужчин и 0,5% женщин.