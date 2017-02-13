Жизнь планеты

Очки для дальтоника

Неодимовые очки, делающие картинку яркой и контрастной, были известны еще в 30-х. Случайное открытие подсказало новую область их применения: благодаря им дальтоники могут увидеть все многообразие цветов.
Николай Кулапов
13 февраля 2017 в 13:41
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  • Очки для дальтоника
    Фото: Andrea / Flickr.com

В начале нулевых годов американец Дон Макферсон занимался производством хирургических очков. Их надевали медики, чтобы защитить глаза от излучения лазерного скальпеля во время операций. Впрочем, затемненные линзы отлично работали и в солнечную погоду, так что некоторые (включая самого Макферсона) порой носили их на улице.

Еще одно свойство этих очков было открыто одним солнечным днем 2005 года. Вот так это событие описывает журнал Smithsonian.

Макферсон и его приятель Майкл Энджел играли во фрисби в парке. Очевидно, солнце слепило Майклу глаза, поэтому он попросил друга одолжить ему очки. Стоило ему надеть их, как он, изумленный, сообщил Дону: «Я вижу конусы!», имея в виду оранжевые пирамидки, расставленные на газоне. Его удивление понятно: Энджел был дальтоником. Защитный слой на линзах позволил ему впервые в жизни увидеть оранжевый оттенок.

Заинтересовавшись внезапным открытием, Макферсон — физик-оптик по образованию — начал эксперименты с линзами. Объединившись с математиком-программистом Энди Шмедер, он основал фирму EnChroma. Их первая модель очков, корректирующих цветовосприятие, вышла в продажу в 2012. А вскоре в сети появились трогательные видеоролики, на которых дальтоники, примеряя очки, поражаются живым и ярким краскам вокруг них.

Как это работает?

За восприятие цвета отвечают колбочки — светочувствительные клетки внутри глазного яблока. Колбочки бывают трех типов, каждый из которых реагирует на разные участки спектра. Первые чувствительны к длинным волнам (они видятся нам красными), вторые — к средним (зеленый цвет), третьи — к коротким (синий).

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