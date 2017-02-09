Эйфелеву башню окружат стеклянной пуленепробиваемой стеной
Ограда вокруг Эйфелевой башни появилась еще во время чемпионата Европы по футболу, проходившего во Франции летом 2012 года. Теперь временная мера станет постоянной — и значительно более внушительной.
По информации Le Parisien, решение о возведении стены вокруг башни уже принято. Высота конструкции, сделанной из пуленепробиваемого стекла, составит 2,5 метра. Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов евро.
Ожидается, что строительство стены завершится к осени 2017 года.
При этом чиновники понимают важность визуальной составляющей проекта. Ассистент мэра по вопросам туризма Жан-Франсуа Мартен заявил, что все работы по обеспечению дополнительной безопасности Эйфелевой башни и прилегающих к ней территорий проводятся при консультационной поддержке ведущих архитекторов Франции. Подобное сотрудничество позволит удачно вписать новую конструкцию в архитектурный ансамбль местности.
Помимо возведения стены, власти изменят принцип транспортного и пешеходного движения вокруг Эйфелевой башни. Новый периметр безопасности будет проходить от набережной Бранли до авеню Гюстава Эйфеля, образуя квадрат. Таким образом отныне у туристов нет возможности попасть к монументу по набережным со стороны авеню Гюстава Эйфеля.
После терактов 13 ноября 2015 года во Франции был введен режим чрезвычайного положения. В декабре-2016 парламент страны продлил его действие до 15 июля 2017 года.