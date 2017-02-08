«Вертикальный лес» высотой 200 метров появится в Китае
В 2009 году в Милане началось возведение «Вертикального леса» (Bosco Verticale): две башни высотой 110 и 76 метров, покрытые садами, были спроектированы группой итальянских архитекторов под руководством Стефано Боэри (Stefano Boeri).
Тысячи зеленых насаждений, растущих на террасах, вносят весомый вклад в экологию города и украшают его пейзаж. В 2014 году проект был награжден престижной международной премией International Highrise Award.
Еще один комплекс зеленых небоскребов был построен в Лозанне (Швейцария), а сейчас Стефано Боэри работает над созданием аналогичного «леса» в китайском городе Нанкин.
Внутри двух башен высотой 199 и 107 метров разместятся офисные и торговые помещения, отель Hyatt, рестораны, музей и архитектурная школа, а на крышах — частный клуб и бассейн. Оба здания будут засажены 1100 деревьями 23 видов, а количество каскадных растений и кустарников превысит 2500. В общей сложности сады займут площадь 6 000 квадратных метров, и этот гигантский лесной массив сможет поглощать более 25 тонн углекислого газа, вырабатывая 60 килограммов кислорода в сутки.
Строительство зданий завершится в 2018 году, а в дальнейших планах Стефано Боэри — реализация проекта в Шанхае и других городах Китая: страны, где проблема загрязнения атмосферы стоит особенно остро.