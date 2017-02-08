  • Четыре главных вулкана Исландии пробуждаются
    Вулкан Баурдарбунга Фото: peterhartree/Flickr.com
  • Четыре главных вулкана Исландии пробуждаются
    Катла Фото: Chris 73/Wikipedia
  • Четыре главных вулкана Исландии пробуждаются
    Гекла Фото: Lydur Skulason/Wikipedia
  • Четыре главных вулкана Исландии пробуждаются
    Гримсвётн Фото: NASA
Жизнь планеты

Четыре главных вулкана Исландии пробуждаются

На территории Исландии находится более ста вулканов. Наблюдая за их активностью, ученые говорят о готовящемся извержении четырех самых мощных.
Анастасия Баринова
8 февраля 2017 в 13:22
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Исландский геофизик Палл Эйнарссон (Páll Einarsson) утверждает, что четыре наиболее мощных вулкана страны: Катла, Гекла, Баурдарбунга и Гримсвётн — готовы к очередному извержению. Все они уже давно проявляют признаки активности, а в ближайшее время можно ожидать одновременных выбросов лавы.

  • Четыре главных вулкана Исландии пробуждаются
    Фото: Wikipedia

Наиболее «беспокойным» в этом ряду является Гримсвётн (Grímsvötn): периодичность его извержений составляет от 3 до 10 лет. Катла (Katla) извергается раз в 40−80 лет, для подледного вулкана Баурдарбунга (Bárðarbunga) этот период — примерно 50 лет, а самым опасным из них считается Гекла (Hekla). С 874 года вулкан извергался более 20 раз без какой-либо заметной периодичности, но ученые обнаружили важную корреляцию: чем дольше Гекла находится в спячке, тем катастрофичнее становится пробуждение.

В очередной раз Катла начала просыпаться в 2011 году: в кальдере произошли землетрясения и было зафиксировано движение магмы. Активность Баурдарбунги стабильно растет с 2007 года, Геклы — с 2010 года. Гримсвётн в последний раз извергался в 2011 году, выбросив тогда столб пепла на 20-километровую высоту.

Катла гораздо мощнее знаменитого исландского вулкана Эйяфьятлаёкудль, чье извержение в 2010 году парализовало воздушное пространство над большей частью Европы. Если Катла окончательно проснется, авиационный коллапс станет меньшей из проблем: основной ущерб причинит таяние ледника и затопление гигантской территории. А с учетом того, что четыре крупных вулкана готовы к максимальной стадии своей активности, масштаб последствий будет катастрофическим.

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