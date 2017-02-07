Погода в Москве: когда уйдут морозы?
И декабрь, и январь в Москве были на 1,5 °C теплее нормы, но последний месяц зимы принес морозы около -20 °C. На убыль они пойдут лишь к концу первой декады: к 10 и 11 февраля дневные показатели ожидаются на уровне −3… −8 °C, ночные — от -7 °C до -12 °C, а самый холодный день, как сообщает Гидрометцентр — 7 февраля, с максимально низкой температурой до -30 °C (по области, ночью).
По данным международного метеорологического сервиса AccuWeather, к концу месяца в Москву снова придет похолодание, хотя столбики термометра уже не должны опуститься ниже -15 °C.
Тем не менее в целом средняя месячная температура воздуха в Европейской части России ожидается на уровне обычных многолетних значений, а в Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, на севере Коми — даже на 1 °C выше.
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