28834
0
500 потомков одного человека на семейном портрете
Вот что случается, когда все родственники собираются вместе.
National Geographic Россия
6 февраля 2017 в 17:14
24212
Фото: People’s Daily, China
500 человек по фамилии Рен — потомки одного человека — собрались в деревушке на востоке Китая, чтобы сделать семейную фотографию.
Инициатором мероприятия стал Туанжи Рен, чье имя, кстати, означает «единство». На то, чтобы расставить всех своих родственников по местам, у него ушло около получаса. Фотография была сделана на фоне базальтовой скалы — в том месте, где 20 лет назад была основана их деревня.