Жизнь планеты

500 потомков одного человека на семейном портрете

Вот что случается, когда все родственники собираются вместе.
National Geographic Россия
6 февраля 2017 в 17:14
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  • 500 потомков одного человека на семейном портрете

Фото: People’s Daily, China

500 человек по фамилии Рен — потомки одного человека — собрались в деревушке на востоке Китая, чтобы сделать семейную фотографию.

Инициатором мероприятия стал Туанжи Рен, чье имя, кстати, означает «единство». На то, чтобы расставить всех своих родственников по местам, у него ушло около получаса. Фотография была сделана на фоне базальтовой скалы — в том месте, где 20 лет назад была основана их деревня.

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