Самолет сбрасывает на лес тонны воды: вид с земли
На территории Чили зарегистрировано свыше сотни очагов лесных пожаров на площади более 580 тысяч гектар. Предварительный ущерб оценивается в 333 миллиона долларов. Погибли 11 человек, еще не менее 150 человек обратились к врачам. Около 1500 жилых зданий были уничтожены.
Пожары не являются редкостью для страны, но в этом году они побили все рекорды: причиной стала засуха, длившаяся целое десятилетие, в сочетании сильной жарой. Помощь Чили оказывают представители разных стран, в том числе специалисты МЧС России. К настоящему времени распространение огня удалось взять под контроль: площадь пожаров уже не увеличивается.
Одной из наиболее эффективных мер стал полив территорий, граничащих с очагами возгорания. На видео показано, как пожарный самолет обрушивает 72,6 тонн воды на лес. Посмотрите, как это выглядит с земли.
Посмотрите, как пена для тушения пожаров накрыла целый город.