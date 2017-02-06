  • Самолет сбрасывает на лес тонны воды: вид с земли
    Пожары в Чили. 23 января 2017 года. Фото: NASA/Goddard, Lynn Jenner
  • Самолет сбрасывает на лес тонны воды: вид с земли
    Фото: Carlos Troncoso/YouTube
Жизнь планеты

Самолет сбрасывает на лес тонны воды: вид с земли

В Чили бушуют сильные лесные пожары, ставшие результатом жары и продолжительной засухи. Пожарные пытаются ликвидировать все очаги возгорания с помощью самолетов.
Анастасия Баринова
6 февраля 2017 в 19:15
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На территории Чили зарегистрировано свыше сотни очагов лесных пожаров на площади более 580 тысяч гектар. Предварительный ущерб оценивается в 333 миллиона долларов. Погибли 11 человек, еще не менее 150 человек обратились к врачам. Около 1500 жилых зданий были уничтожены.


Пожары не являются редкостью для страны, но в этом году они побили все рекорды: причиной стала засуха, длившаяся целое десятилетие, в сочетании сильной жарой. Помощь Чили оказывают представители разных стран, в том числе специалисты МЧС России. К настоящему времени распространение огня удалось взять под контроль: площадь пожаров уже не увеличивается.

Одной из наиболее эффективных мер стал полив территорий, граничащих с очагами возгорания. На видео показано, как пожарный самолет обрушивает 72,6 тонн воды на лес. Посмотрите, как это выглядит с земли.


Посмотрите, как пена для тушения пожаров накрыла целый город.

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