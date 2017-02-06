  • Пламя из-под байкальского льда: как это работает
    Фото: БайкалТелеИнформ / youtube.com
  • Пламя из-под байкальского льда: как это работает
    Фото: БайкалТелеИнформ / youtube.com
Жизнь планеты

Пламя из-под байкальского льда: как это работает

1 февраля иркутские журналисты стали свидетелями примечательного природного явления: над замерзшим Байкалом полыхало пламя, которое, казалось, вырывалось прямо из-подо льда.
National Geographic Россия
6 февраля 2017 в 13:42
282

Феномен продемонстрировал один из местных рыбаков, занимающихся промыслом в заливе Сор-Черкалово на восточном берегу озера.

Продолбив лед пешней, он пробил пузырь, в котором скопился метан, и поджег его. Журналисты из местной газеты «Копейка» снимали происходящее. Длина ролика позволяет судить об объеме пузыря: факел горел примерно минуту. Такие газовые «карманы» образуются с наступлением холодов, когда в слой льда вмерзает метан, поднимающийся со дна озера. Этот газ выделяет разлагающаяся органика, осаждающаяся на дне водоема. Особенно толстые пласты органики скапливаются в дельтах рек и ручьев, впадающих в озеро. Например, этот ролик был снят к юго-западу от устья Селенги — крупнейшего притока Байкала.

Как сообщает «Наука из первых рук», в водах Байкала растворено примерно 800 тонн метана, а за год в его воды поступает около 80 тонн природного газа.

Пузыри природного газа встречаются не только на Байкале, да и поджигают их не только сибиряки. Так, например, эту забаву описывает Алексей Толстой в повести «Детство Никиты» (предполагаемое место действия — Самарская губерния):

«На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась «кошкой», - со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине, «кошка» вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени.
- Смотри, никому про это не говори, — сказал Мишка, — мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать, я там одну знаю — огромаднеющая, целый день будет гореть».

Узнайте о газовом кратере в Туркмении, который горит вот уже 40 лет.

Тоже интересно

Что произойдет, если на планете растает весь лед: видео

Обсудить
СМИ2
Ученые нашли руины загадочного здания в Антарктиде
Ученые нашли руины загадочного здания в Антарктиде
Тоже интересно
Гейзер Леди Нокс
Гейзер Леди Нокс
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы