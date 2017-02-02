  • Самые элегантные в мире писсуары появились в Париже
    Фото: Uritrottoir.com
  • Самые элегантные в мире писсуары появились в Париже
    Фото: Uritrottoir.com
Жизнь планеты

Самые элегантные в мире писсуары появились в Париже

В Париже появились самые необычные в мире писсуары: они приятно пахнут, украшают город и идут на пользу сельскому хозяйству.
Анастасия Баринова
2 февраля 2017 в 15:03
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Инновационное решение городу предложила компания Faltazi, разработав контейнеры под названием L’Uritrottoir. Сверху высажены цветы, а в центральной части клумбы оборудован отсек, предназначенный для отправления нужды. Нижняя часть контейнера наполнена сеном, соломой и опилками. Смешиваясь с ними, жидкость со временем превращается в компост. Высокое содержание углерода в органическом наполнителе позволяет избежать неприятных запахов; вдобавок, приятный аромат источают посаженные цветы.

  • Самые элегантные в мире писсуары появились в Париже
    Фото: Uritrottoir.com

L’Uritrottoir выпускаются в двух модификациях: с расчетом на 300 или 600 человек. Когда контейнер наполнится (об этом сигнализирует цифровой дисплей), образовавшийся компост будет направлен на удобрение земельных участков, а очищенная емкость вернется на свое место.

Стоимость каждого контейнера составляет около трех тысяч долларов. Первые образцы уже установлены возле Лионского вокзала в Париже. Если эксперимент пройдет удачно, практика распространится на другие районы города.

И жители, и горожане видят за идеей большое будущее: коль скоро практику мочеиспускания в общественных местах победить не удалось, имеет смысл обратить ее на всеобщее благо. Недостаток у проекта только один: в случае подобной необходимости женщины воспользоваться клумбой-писсуаром не смогут.

Посмотрите, как устроен туалет на Международной космической станции.

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