В Москве нашли старинный английский медальон
Круглый медальон диаметром почти 5 см сделан из олова и свинца. Его украшает роза Тюдоров — эмблема семейства, представители которого правили Англией 118 лет. Этот геральдический знак появился по завершении Войны роз в 1485. На нем изображены белая и алая розы — символ примирения двух династий, Йорков и Ланкастеров.
По периметру медальона неизвестный мастер вычеканил королевский девиз: «Dieu et mon droit» (фр. Бог и мое право), а также дату — 1590 год.
«Изображение розы Тюдоров — основной маркер медальонов, изготавливавшихся в Англии с 1509 по 1603 год, в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I. Вероятнее всего, четыре столетия назад он использовался в качестве нашивки на одежду — по краям изделия есть четыре небольших отверстия», — рассказал порталу mos.ru генеральный директор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин. В будущем медальон украсит экспозицию Музея Москвы.
Историческая справка
Москвичи прозвали Зарядьем область, лежавшую за рядами торговых лавок к юго-востоку от Кремля. Его северным рубежом считается улица Варварка, а южным — набережная Москвы-реки. Здесь сохранились средневековые палаты, служившие конторой английским купцам в XVI — XVII веках. В тот период подданные Британской короны пользовались покровительством русских царей и имели право беспошлинно торговать в российских городах.
С середины прошлого века археологи неоднократно проводили раскопки в Зарядье. Снос гостиницы «Россия» в 2007 открыл перед исследователям новые перспективы. В числе недавних находок — берестяная грамота и клад серебряных монет.