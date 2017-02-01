  • В Москве нашли старинный английский медальон
    Фото: mos.ru
  • В Москве нашли старинный английский медальон
    Палаты Старого Английского двора на Варварке Фото: Evgeniy Volkov / Flickr.com
Жизнь планеты

В Москве нашли старинный английский медальон

Медальон XVI века обнаружили во время раскопок в южной части Зарядья. Установить происхождение артефакта помогла изображенная на нем эмблема английских королей.
Николай Кулапов
1 февраля 2017 в 18:24
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Круглый медальон диаметром почти 5 см сделан из олова и свинца. Его украшает роза Тюдоров — эмблема семейства, представители которого правили Англией 118 лет. Этот геральдический знак появился по завершении Войны роз в 1485. На нем изображены белая и алая розы — символ примирения двух династий, Йорков и Ланкастеров.

По периметру медальона неизвестный мастер вычеканил королевский девиз: «Dieu et mon droit» (фр. Бог и мое право), а также дату — 1590 год.

«Изображение розы Тюдоров — основной маркер медальонов, изготавливавшихся в Англии с 1509 по 1603 год, в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I. Вероятнее всего, четыре столетия назад он использовался в качестве нашивки на одежду — по краям изделия есть четыре небольших отверстия», — рассказал порталу mos.ru генеральный директор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин. В будущем медальон украсит экспозицию Музея Москвы.

Историческая справка
Москвичи прозвали Зарядьем область, лежавшую за рядами торговых лавок к юго-востоку от Кремля. Его северным рубежом считается улица Варварка, а южным — набережная Москвы-реки. Здесь сохранились средневековые палаты, служившие конторой английским купцам в XVI — XVII веках. В тот период подданные Британской короны пользовались покровительством русских царей и имели право беспошлинно торговать в российских городах.

  • В Москве нашли старинный английский медальон
    «Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею», Литовченко, 1875. Фото: wikipedia.org

С середины прошлого века археологи неоднократно проводили раскопки в Зарядье. Снос гостиницы «Россия» в 2007 открыл перед исследователям новые перспективы. В числе недавних находок — берестяная грамота и клад серебряных монет.

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