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Самая длинная в мире вереница саней: новый рекорд
Зима — лучшее время для постановки рекордов, связанных с катанием на санях. Самую длинную вереницу саней составили на одном из лыжных курортов Австрии.
Анастасия Баринова
1 февраля 2017 в 12:56
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Предыдущее достижение, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, составляло всего 50 саней, однако на курорте Wildkogel Arena Neukirchen в коммуне Брамберг-ам-Вильдкогель (федеральная земля Зальцбург) к вопросу подошли более основательно. Как только в горах выпал снег, ознаменовав начало сезона катания, здесь принялись планировать будущий рекорд. Поддержку оказали местная администрация, туристический и железнодорожный офисы.
В результате на прошлой неделе по заснеженным склонам на глазах у экспертов Книги рекордов проехала самая длинная в мире вереница из 508 саней, растянувшаяся на 750 метров. Ее возглавляли мэр коммуны, а также австрийский спортсмен — мастер санного спорта.
Узнайте о мировом рекорде по количеству объятий.