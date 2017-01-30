Жизнь планеты

В российских заповедниках запретят пластиковую посуду

Минприроды разработает закон, который запретит пользоваться одноразовой пластиковой тарой на территории заповедников и нацпарков.
Николай Кулапов
30 января 2017 в 17:32
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  • В российских заповедниках запретят пластиковую посуду
    Фото: Bo Eide / Flickr.com

В скором времени одноразовая упаковка может оказаться под запретом на российских заповедных территориях. Туристам стоит обратить внимание на готовящийся закон: как сообщает «Российская газета», нарушителям может грозить штраф.

Запрет будет действовать на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые занимают 12% площади страны (статистика WWF за 2016 год). Таковыми считаются, например, окрестности Байкала и Черноморское побережье в районе Сочи — именно там закон может быть внедрен в первую очередь.

Пока не вполне ясно, как закон покажет себя на практике. Например, будут ли штрафовать походников даже за бутылку с водой в рюкзаке?

— Подобное решение стоило бы назвать правильным, но не понятно, как именно оно будет реализовано, — комментирует Михаил Крейндлин, эксперт «Greenpeace России» по природоохранному законодательству.

Вадим Зуйков, президент Национальной торговой ассоциации, рассказал каналу RT, что «зеленая» инициатива может отразиться на ценах: биоразлагаемые упаковки и стеклянные бутылки стоят дороже пластиковых.

Подобные запреты действуют, например, в некоторых штатах Индии и США, однако они не решают вопрос утилизации. Правильным ходом может стать переработка пластика. На карте, составленной «Greenpeace России», можно найти пункты приема вторсырья, открытые в городах России.

Чтобы вообразить объем мусора, который оседает на берегах Байкала, почитайте наш репортаж о ежегодной уборке на озере.

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