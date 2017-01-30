  • Вакансия мечты для любителей животных
    Фото: Matthew Hartley/Flickr.com
  • Вакансия мечты для любителей животных
    Фото: Richard Turner/Flickr.com
  • Вакансия мечты для любителей животных
    Фото: Richard Turner/Flickr.com
Жизнь планеты

Вакансия мечты для любителей животных

Национальный фонд объектов исторического интереса и природной красоты Великобритании ищет кандидатов на роль смотрителя природного заповедника на архипелаге Фарн.
Популярная Механика
30 января 2017 в 12:16
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Небольшая группа островов Фарн площадью всего 0,967 квадратных километра расположена примерно в пяти километрах от побережья графства Нортумберленд. Количество островов, в зависимости от прилива и отлива, колеблется от 15 до 20. Берега островов скалисты и обрывисты, а высшая точка расположена на высоте около 19 метров над уровнем моря.

Острова необитаемы, а на некоторые из них доступ запрещён даже туристам. На других посетители могут наблюдать колонии атлантических морских птиц: обыкновенной гаги, моевки, длинноклювой кайры, тупиков и многих других. Учёные проводят на архипелаге регулярные переписи населения: к примеру, по последним данным, здесь проживает 200 тюленей и 37 тысяч тупиков.

Кандидат на роль смотрителя одного из старейших британских заповедников будет обязан заботиться обо всех местных животных, но работа в этом райском уголке имеет и свои недостатки. На острове нет водопровода и канализации, а также бывают довольно сильные штормы. Кроме любви к животным и природе претендент должен уметь общаться с людьми — заповедник каждый год посещают до 50 тысяч туристов.

За работу смотрителя Национальный фонд готов платить 17934 фунта стерлинга в год, то есть около 113 тысяч рублей в месяц. Рассмотрение заявок закончится 7 февраля. Ознакомиться с условиями работы и откликнуться на вакансию можно здесь.

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