  • Как страшно быть девочкой
    На свалке Гаджипур в Дели семилетней Зарине есть чем поживиться. Как и ее сверстницы во многих уголках планеты, она живет в нищете и почти не имеет шансов получить образование. Фото: Стефани Синклер
  • Как страшно быть девочкой
    В городе Кабала на северо-востоке Сьерра-Леоне 19-летняя Элизабет и 13-летняя Ребекка исполняют церемониальный танец. Как говорят старейшины, ритуал Бондо, традиционно включающий частичное или полное удаление внешних гениталий, готовит девочек к супружеской жизни. Но, призванный ограничить пробуждающуюся сексуальность, он калечит физически и эмоционально. В Сьерра-Леоне обрезанию подвергается большинство женщин. Фото: Стефани Синклер
  • Как страшно быть девочкой
    9-летняя Аарти рискует стать жертвой насильника, в одиночку продавая цветы под дождливым небом Дели. Несмотря на опасность, миллионы детей по всему свету работают в ущерб учебе, чтобы помогать семье. Фото: Стефани Синклер
Жизнь планеты

Как страшно быть девочкой

Во всем мире миллионы девушек подвергаются насилию и страдают от древних жестоких обрядов, но образование дает некоторым из них шанс изменить свою жизнь.
Текст: Алексис Океоуо Фото: Стефани Синклер
28 января 2017 в 16:21
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Не дай Бог родиться девочкой в Сьерра-Леоне. Эта страна с населением около шести миллионов человек — лоскуток на карте Западной Африки. Более десятка лет ее раздирала жесточайшая гражданская война, а совсем недавно лихорадила Эбола. Едва появившись здесь на свет, девочка уже обречена на жизнь в обществе, где тело ценится выше ума.

По данным ЮНИСЕФ, 90 процентов местных женщин подверглись калечащим операциям на половых органах. Так они вступают во взрослую жизнь, так их, по традиции, готовят к замужеству и контролируют их сексуальность. Почти половина девушек выходит замуж до 18 лет, и многие становятся жертвами сексуального насилия, которое часто остается безнаказанным. В 2013 году в Сьерра-Леоне забеременели или стали матерями более четверти девушек в возрасте от 15 до 19 лет — этот показатель, как и уровень материнской смертности, остается одним из самых высоких в мире. Женское обрезание только увеличивает риск родовых осложнений.

«Поезжайте в глубинку, там девочки в 13−15 лет уже замужем, с детьми на руках», — говорит Анни Мафинда, акушерка в центре Рейнбо, который оказывает помощь жертвам сексуального насилия в столице Сьерра-Леоне, Фритауне. По словам Анни, многим пациенткам центра от 12 до 15 лет.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№160, январь 2017).
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